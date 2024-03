Dlouhá desetiletí je lékař vnímán českou veřejností téměř jako bůh. A jako někdo nadřazený se mnohdy chová: s despektem a bez empatie. Trend doma i ve světě ale velí sesadit lékaře z piedestalu a udělat z něj spíše průvodce, který bude s pacientem mluvit srozumitelně, laskavě a dá mu najevo svůj zájem. Jenže v Česku proces naráží na přepracované a přetížené lékaře. „Být dva dny v práci není normální. Když je doktor unavený, začne dělat chyby, selhává mu paměť, začne být protivný. A to všechno může vést k poškození pacientů,“ říká přední expert na kvalitu zdravotnictví a proděkan pro výuku na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy David Marx.

„Vztah pacienta a lékaře je nerovný, pacient přichází, protože ho něco bolí a je oslabený. Když dostane kázání, je to nefér přístup.“ To vás cituji, jak popisujete vztah pacienta a lékaře. Platí to stále?

Stále a zřejmě to platit bude pořád, a to i v zemích na západ od nás. Ale zlepšuje se to, protože nastupující generace má bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde se vychází pacientům ve větší míře vstříc. Mění se měkké dovednosti lékařů, zlepšuje se komunikace. Ještě na začátku 90. let bylo mnoho kolegů překvapeno i tím, že by se měli představit pacientovi nebo mu podat ruku. Protestovali proti principu, že by pacient měl být detailně poučován o plánovaných výkonech včetně možných komplikací a pak s výkonem explicitně souhlasit – a ve většině případů to mysleli dobře. Byli přesvědčeni, že oni nejlépe vědí, co je pro pacienta dobré. Ale to se opravdu hodně mění, zejména díky generační obměně a zahraničním stážím.

