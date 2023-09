Dobrý den, tady virtuální sestra Anna, co vás trápí, jak vám mohu pomoci? V budoucnu by třeba takto mohl vypadat první kontakt se zdravotnickým zařízením. „Umělá inteligence (AI) dnes dokáže automatizovat rutinní činnosti, jako například přípravu zdravotnické dokumentace. Proto nejen my testujeme možnosti využití AI v rámci prvotního třídění a rozpoznávání popisovaných zdravotních obtíží. Například ale také v oblasti měření životních funkcí na dálku prostřednictvím kamery telefonu,“ říká Martin Pospíšil, ředitel společnosti a portálu uLékaře.cz.

Umělá inteligence nachází využití především tam, kde jsou dobře dostupná data, například u nejrůznějších zobrazovacích metod.

