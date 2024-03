Ranní ptáče, dál doskáče. Kdo ráno vstává, Pán Bůh mu dává. Význam alespoň jednoho ze zmíněných rčení i při doslovném překladu by zcela bez potíží pochopili také lidé v Polsku, Německu, Rusku, Francii, Británii, Španělsku a jistě i v dalších zemích. Zkrátka je odnepaměti známo, že brzké vstávání se vyplácí. A vědecké výzkumy dávají pořekadlům do jisté míry za pravdu. Ranní ptáčata jsou šťastnější, zdravější, méně se stresují nebo mají vyšší příjmy než noční sovy. Příčina je triviální, ale o to závažnější pro společnost.

Ve Finsku byly v minulém roce zveřejněny výsledky rozsáhlé studie, která analyzovala 22 976 dvojčat v dospělém věku. Vědci v ní podrobili výzkumu data za celých 37 let jejich života. Do roku 2018, kdy sledované období končilo, zemřelo 8728 pozorovaných osob. Na takto vybraném vzorku tamní populace se pak rozhodli vyhodnotit, zda existuje vztah mezi délkou dožití a faktem, že se daný jedinec identifikoval jako ranní ptáče nebo naopak spíše jako noční sova – těch bylo ve vzorku 42,9 procenta.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč noční sovy čelí častěji nemocem nebo dříve umírají než ranní ptáčata?

Proč jsou tolik bity na současném chodu společnosti především děti a pubescenti?

Jakými opatřeními si zlepšit spánkový režim?