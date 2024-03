Začínal jako maskot juniorského baseballového týmu, kde šťouchal lidi pěnovou pálkou, poté jezdil v jednom kanadském lyžařském středisku na lyžích převlečený za medvídka mývala. Amatérské začátky dnes vystřídal profesionální byznys. Zámořský sportovní a eventový bavič Cameron Hughes vystupoval na více než 1600 zápasech a dalších událostech. Míří na firemní akce jako motivační řečník, dělá charitu a objíždí školy. Už půl milionu kanadských školáků si poslechlo jeho řeč o tom, jak si jít za svým snem.

To hlavní se ale odehrává na sportovních stadionech, kde se Hughes v přestávkách a přerušeních hry jakožto jakoby obyčejný divák dá do divokého tancování, strhává ze sebe trička, točí s nimi nad hlavou a hecuje publikum. Však jste to také mohli vidět v únoru v O2 areně na zápase hokejové Sparty Praha a posléze i na utkání ženského národního týmu v Liberci. Obě vystoupení předcházela chystané kampani Komerční banky.

Hughes ve svém oboru v podstatě nemá konkurenci. „Je hodně lidí, kteří dělají zábavu při různých sportovních událostech, ale nikdo nemá jeden večer utkání NHL a druhý NBA,“ vypráví a na dotaz, jestli je slavný, odpovídá: „To bych neřekl. Spíš mě poznávají na divných místech.“

Nepřijde vám, že máte jedno z nejdivnějších povolání na světě?

Slýchávám to celý život: Co že děláš? Fakt? Za to ti někdo platí? Představte si, že jdete poprvé poznat rodiče své přítelkyně. Čím se to živíte? Opravdu? Ale beru to tak, že díky tomu můžu jen překvapit. Jednou mi někdo řekl: Jsi chytřejší, než to vypadá z tvých videí. Myslím, že to byl kompliment.

