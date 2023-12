Může se zdát všudypřítomný. Tvář a hlas Libora Boučka provází tolik akcí a pořadů, že ho ve veřejném prostoru snad nelze minout. Na Primě moderuje pořady Máme rádi Česko a Inkognito, na O2 TV uvádí studio fotbalové Ligy mistrů, vidíte ho v reklamě na sázkovou kancelář Betano, v O2 areně provází parkurovou show Global Champions Prague Playoffs nebo je za mikrofonem při oslavách výročí fotbalové i hokejové Sparty či Plese jako Brno. Připočtěte k tomu firemní akce pro Lidl nebo Škodu Auto a máte aspoň základní přehled toho, co zvládá v posledních týdnech. Kdybychom se ohlédli ještě dál, najdeme tam plno velkých sportovní akcí jako mistrovství světa v hokeji či tenisové Davis Cupy a Fed Cupy. K tomu plno kulturních a zábavních akcí (Český slavík, Česká Miss), dlouholeté působení na Evropě 2 nebo kratší štace v CNN Prima News či rádiu Expres.

„Když slyším ten výčet, tak mám pocit, že to teď asi trošku ulítlo, ale okolo roku 2015 toho bylo ještě víc,“ říká třiačtyřicetiletý Bouček nad espressem ve vinohradské kavárně. Na otázku, jak si hlídá, aby ho „nebylo příliš“, chvíli hledá odpověď. „Je důležité si to hlídat. Obecně se teď snažím si toho nepřidávat tolik. Škrtnul jsem každodenní rádio, a když pominu Betano, které mi přibylo loni, tak jde v podstatě jen o kontinuální věci, které dělám řadu let. Jen je toho prostě víc.“

Jeden z nejpopulárnějších českých moderátorů pochází z rodiny se silným ekonomickým vzděláním. Oba jeho rodiče v této branži celý život působili, i sám Bouček šel studovat Vysokou školu ekonomickou. „Byl jsem tam asi šest měsíců, ale po seznámení s Davidem Copperfieldem jsem si pln falešného sebevědomí řekl, že mám na víc a nebudu jeden z 5100 studentů, a odešel jsem,“ vzpomíná. „Způsobil jsem tím rodičům šok, z kterého se vzpamatovali až tak před pěti lety, když pochopili, že se dokážu slušně živit jinou prací, než je zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou.“

Jak jste se ke Copperfieldovi jako teenager dostal?

