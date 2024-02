Emoce dětí jsou na tom hůře než jejich materiální zabezpečení,“ tvrdí průzkum, který na začátku roku zveřejnily pražský think-tank Solvo a agentura SC&C. Jejich pracovníci kladli různé otázky 877 dětem ve věku 6 až 18 let a také jejich 797 rodičům, případně vychovatelům. Michaela Marksová ze zmíněného think-tanku, založeného podnikatelkou v realitách Ivanou Tykač, považuje některá zjištění za alarmující, či alespoň znepokojující. Třeba to, že pět procent dětí – což by v přepočtu znamenalo 80 tisíc českých dívek a chlapců – se doma necítí bezpečně. Nebo že každé třetí dítě zažívá doma křik, hádky a tresty. Výzkumníky překvapilo i to, že téměř polovina dětí starších 12 let (46 procent) by v dospělosti nechtěla bydlet v Česku.

„Jsou to výchozí data, někdy tedy spíše vykřičníky k našim dalším plánovaným výzkumům, které budou zjišťovat, proč tomu tak je,“ říká bývalá ministryně práce a sociálních věcí za sociální demokracii Marksová. Podle jejích slov ji mimo jiné zarazil také velmi odlišný přístup ke vzdělání mezi dívkami a chlapci. Zatímco na vysokou školu chce jít 56 procent děvčat, mezi hochy je to pouhých 39 procent. Dívky také více touží po studiu v zahraničí – 28 procent z nich, u chlapců je to o 10 procentních bodů méně. „Tyto velké rozdíly mi nepřipadají dobré pro budoucnost,“ poznamenává Marksová.

Podle ní mají mnohé děti nemalé problémy, o kterých rodiče netuší. Nebo vidí situaci optimističtěji, než se cítí ony samy. Třeba pouze 40 procent dětí starších 12 let uvádí, že se probouzí svěží a odpočinuté. Myslí si to ale 50 procent jejich rodičů. Otcové a matky se také obvykle domnívají, že vztah jejich dítěte s druhým rodičem je mnohem lepší, než jak ho hodnotí sami jejich potomci. Více než tři čtvrtiny dětí, 77 procent, uvádí, že jsou trestané. Za nejhorší ale nepovažují fyzické tresty, kterým jsou podle výzkumu vystavena čtyři procenta dětí, ale když s nimi rodiče za trest nemluví. To se ale má týkat jen tří procent chlapců a dívek.