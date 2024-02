Pro myslivce není větší příchod žen do jejich řad jedinou změnou. Mnohé je jiné, i co se techniky týče. Ale třeba také oblečení. Hitem posledních let je zejména takzvaný fúzní puškohled neboli fúzní termovize. Tedy dalekohled umístěný přímo na zbrani, podobný, jaký mají vojenští ostřelovači, který umožňuje vidět i v noci a za špatného počasí.

„Je to kombinovaná termovize s digitálním puškohledem. Jen s digitálním dalekohledem za mlhy dobře zaměřovat nejde, to je, jako když rozsvítíte dálková světla v mlze. Nefunguje moc ani za hustého sněžení nebo deště. Oproti tomu termovize funguje za veškerých podmínek, snímá teplo a vytváří tepelný obraz,“ vysvětluje člen střelecké komise Českomoravské myslivecké jednoty Josef Kraus.

I termovize ale má svoje „mouchy“. „Občas zkresluje velikost a vzdálenost zvěře, nekreslí obraz tak dobře, přesně, se všemi konturami jako digitál,“ říká myslivecký expert. Když si tedy chce nimrod zvěř ještě před výstřelem pořádně prohlédnout a má dobré světelné podmínky, použije digitál. A když špatné, tak termovizi. Má na výběr. „Ale stále je to jeden a ten samý přístroj, tedy dva puškohledy v jednom a mezi nimi můžu přepínat, volit,“ upřesňuje Kraus.

Dřívější obyčejné puškohledy tvořené jen soustavou čoček takový luxus a vidění neumožňovaly. Pokrokem byly už ty pracující se zbytkovým světlem nebo vybavené infračervenými světly. „První pro noční vidění byly vojenské puškohledy, což byl svého času zakázaný doplněk zbraně pro myslivce. Jenže kvůli nárůstu počtu divokých prasat už přemnoženou zvěř na výjimku můžeme lovit v noci i s využitím této techniky,“ říká Kraus.

Zatímco u optiky jde vývoj vpřed, u zbraní se revoluce nedějí. „Je to stále stejné, kulovnice, brokovnice. Používají se hodně samonabíjecí, kdy na jedno zmáčknutí vystřelíte jednu ránu, zbraň se vám pak sama zase nabije, ale máte zásobník s omezeným počtem nábojů. To už ale známe sto let. I střelivo zůstává stejné, založené na tom, aby byla zvěř co nejhumánněji usmrcovaná,“ dodává myslivec.

A oblečení? „Klasické hubertusy a gumofilcáky už dnes moc nevidíte,“ usmívá se Kraus. Podobně jako třeba na lyžích jsou trendem prodyšné oděvy s membránou nepropustné pro déšť a vítr.