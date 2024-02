Giorgia Meloniová je svině, fašistka, rasistka. Jdi do p.dele!“ Tak italskou premiérku v červenci na koncertě v Turíně počastoval Brian Molko, zpěvák a kytarista britské rockové skupiny Placebo. Aby mu publikum dobře rozumělo, promluvil k němu italsky.

Giorgia Meloniová je jediným lídrem opravdu velké a významné evropské země, který před sebou má jasnou a dlouhodobou politickou budoucnost. V Itálii může vládnout ještě řadu let. V čele Německa, Francie a Velké Británie naproti tomu najdete politiky, kteří jsou velmi slabí, nepopulární, případně už do funkce nemohou opět kandidovat. Ve Španělsku má zase vláda podporu v parlamentu, která snad ani nemůže být křehčí. V porovnání s tím je Meloniová skoro synonymem stability a pevné moci – její koalice má v parlamentu jasnou převahu, její vlastní strana s velkým náskokem vede v průzkumech veřejného mínění.

Platí prostě, že Giorgia Meloniová patří k nejvýznamnějším postavám evropské politiky a že může zásadně spoluvytvářet budoucnost celé Evropské unie, jak to jasně předvedla v první únorový den na mimořádném summitu v Bruselu, kdy lídři členských zemí EU řešili další pomoc Ukrajině a Meloniová tam výrazně přispěla k dohodě. Analytický server Eurointelligence, který je jinak svými názory postojům Meloniové velmi vzdálený, ji dokonce přirovnal k Angele Merkelové – a to v tom smyslu, že prý má podobné předpoklady k dojednávání kompromisů v rámci EU, jako to dřív pravidelně dělávala německá kancléřka. Meloniovou se prostě vyplatí sledovat a něco o ní vědět. Asi nejde začít lépe než prostudováním toho, co o sobě tvrdí ona sama.

Zbývá vám ještě 80 % článku

