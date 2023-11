Pokud jste matka, po narození dětí brzy pochopíte jednu věc. Není to jen fakt, že už se nikdy v klidu nevyspíte a nepřestanete se o své děti bát. Hlavní je to, že NIKDY, ale opravdu nikdy, nemůžete udělat všechno správně, protože co „odborník“, to (proti)názor. A začíná to brzy. Výběr toho, co můžete zaslechnout nejen na hřišti.

Kojíš?

Kdo nekojí, odpírá svým dětem to nejcennější, co jim může dát. Výjimku má jen žena, která nemůže kojit ze zdravotních důvodů. Ale běda těm, jež kojí na veřejnosti. Kojit je moc hezký, ale prosimvás, zůstaňte s dětma aspoň dva roky doma, jo? A proč vlastně kojíte tak dlouho, není na prso to dítě už staré?

Co plenky?

„Správná matka“ učí své dítě od miminka čůrat na travičku nebo do kbelíku. Když už je plenka nevyhnutelná, rozhodně by to měla být ta látková. Papírová pamperska je fuj. Ale stačí změnit hřiště a rázem jsou maminky co pět minut svlékající svá miminka na čůrání div ne teroristkami, protože je nenechají v klidu si pohrát.

Sladkosti? Zapomeňte!

Podobně to funguje s jídlem, krmení rozmixovaným jídlem lžičkou je pro zpátečníky. Mnohem lepší je, když dítě na sebe a kolem sebe od začátku patlá celé kusy. Říká se tomu BLW metoda (Baby Led Weaning). Všechno bio samozřejmě. A kdo vytáhne na hřišti nějakou sladkost, v očích takzvaných biomatek bude vypadat hůř, než kdyby dětem nabízel cigaretu. Jenže zase pozor na ty, které to, co prcek jí, moc hrotí. Ty taky nikdo nemá rád.

Barefoot, doufám?

První kontrola příčetnosti matky proběhne zběžným pohledem na obutí ratolesti. Projde, jen pokud je dost široké, pružné a s téměř papírovou podrážkou. Ale hlavně takové boty neukazujte před svým konzervativním pediatrem nebo lecjakou babičkou, to by špatně dopadlo.

Kolik kroužků máš…

Správný vývoj dítěte se nejlépe podporuje na kurzech plavání, motorika se rozvíjí na cvičeních pro batolata a všechny další smysly na montessori dílničkách. Říkanky a písničky se také lépe učí ve skupině. Přece s těma dětma nebudeme jenom doma nebo na hřišti? Co by z nich vyrostlo?! Vůbec nejhorší jsou ale matky, které vozí děti z baletu na flétnu a nedají jim chvíli oddechu – copak si ty děti nemohou jen v klidu pohrát?