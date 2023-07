Spolek Kašpar – Martin McDonagh: Mrzák inishmaanský

DIVADLO, Hrad Kašperk, 25.–27. července

Spolek Kašpar v létě tradičně opouští své divadlo v pražské Celetné ulici a míří na Kašperk. Herci i režiséři vědí, že uprostřed šumavských lesů nemusí budovat divadelní scénu, protože autentické prostory paláce a věže hradu, který dal postavil Karel IV., jim zajistí opět jedinečnou atmosféru. Ke konci července tady Kašpar nejprve vystoupí s komedií Martina McDonagha Mrzák inishmaanský, ve dnech 28. až 30. 7. pak uvede Romea a Julii od Williama Shakespeara.

Florea Theatrum

HUDBA/BALET, Musica Florea a Baroque Balance, dvorana HAMU Praha, 16. července

Zpěvohru Lékař oční, kterou zkomponoval Vojtěch Matyáš Jírovec na začátku 19. století, připravila v novodobé premiéře Musica Florea jako vrchol svého letošního koncertního cyklu na 13. července. Za tímto účelem byla na nádvoří pražské HAMU instalována přenosná scéna Florea Theatrum a na jejích prknech se 16. července ještě uskuteční unikátní představení nazvané Na dvoře Krále Slunce. Režisérka Hana Slačálková a soubor Baroque Balance nastudovaly všechny historické tance podle anotací, které musel znát i Ludvík XVI. Byl to totiž velmi dobrý tanečník.

Florea Theatrum Foto: Michal Hančovský

Eliška Rejčka: Dar středověku

KNIHY/ VÝSTAVA, Hrad Špilberk, do 20. srpna

Foto: archiv Muzea města Brna

Založení kláštera na Starém Brně stvrzuje listina Elišky Rejčky, která byla vydaná 1. června 1323. O 700 let později, první červnový den roku 2023, byla na hradě Špilberku otevřena výstava věnovaná této královně a devíti gotickým rukopisům, které nechala pro řádové sestry vyhotovit. Soubor knih, jenž byl dlouho ztracen a dnes jej vlastní moravské a vídeňské instituce, je vystavován postupně, přičemž některé vzácné rukopisy mohou setrvat v expozici jen několik dní. V takřka kompletní sestavě (7 z 9) se tady „scházejí“ jen jednou, a to právě teď – od 12. do 16. července.

ASAMBLÁŽ II

VÝSTAVA, Galerie Millenium, Praha, do 21. července

Asambláž dává dvojrozměrnému obrazu třetí dimenzi, přičemž součástí osobitého artefaktu bývají i předměty, které jsou k obrazu přivázány, přivařeny, přinýtovány. Kdo tímto způsobem rád tvořil? Libor Fára, Bedřich Dlouhý, Běla a Jiří Kolářovi, Vladimír Preclík a Zdena Fibichová a mnozí další. V pražské Galerii Millenium už v roce 2016 nashromáždili rozsáhlou kolekci českých asambláží, teď se „koná“ druhé kolo a vystavují i současní autoři: Richterová, Hoffmeisterová či Švankmajer.