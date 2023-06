Carmen s tenorem Jonasem Kaufmannem a červené šaty „Memory“. Francouzské barokní árie s dirigentkou Emmanuelle Haïmovou a modré šaty „Dárek“. Písňové recitály s klavíristkou Mitsuko Uchida a plášť „Proměna“. Zářivé šaty „Flamenco“ a evropské turné s tanečníkem Antoniem El Pippou.

Kdyby měla Magdalena Kožená dokumentovat svou profesní kariéru oblečením, v němž vystupuje na světových jevištích, byla by to nejen pozoruhodná rekapitulace jejích úspěchů, ale i originální módní přehlídka. Jak jinak, když takřka třicet let spolupracuje s výtvarnicí a návrhářkou Danielou Flejšarovou. Ta pro ni vytvořila už bezmála sto nápaditých modelů, jež se staly výraznou součástí image umělkyně. Magdalena Kožená se teď rozhodla část svého koncertního šatníku věnovat Uměleckoprůmyslovému museu v Praze. Výstava, jež byla v této souvislosti otevřena, je tedy poctou umění výtvarnému i hudebnímu.

Hlavní protagonistky rozsahem nevelké, ale elegantní expozice se potkaly poprvé v roce 1997 na brněnském veletrhu a hned si padly do oka. Stoupající pěvecká hvězda našla v návrhářce spřízněnou duši, nechtěla být za upjatou operní divu, ale toužila po moderním, netradičním oblékání. „Magdalena chce být překvapena tím, co pro ni připravím, a ráda pak překvapí druhé. Naše spoluvytváření vnímám jako privilegium,“ vysvětluje Daniela Flejšarová. Jako první navrhla šaty z taftového hedvábí, šila i růžové, v nichž se Magdalena Kožená posléze vdávala, ale také třeba těhotenské.

V Uměleckoprůmyslovém museu je vystaveno 14 výjimečných modelů a ze záznamu zpívá Magdalena Kožená. Prostě zážitek nadvakrát.

Daniela Flejšarová, Magdalena Kožená: Koncert pro dva smysly

VÝSTAVA, Uměleckoprůmyslové museum Praha, do 17. září