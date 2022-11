Polská vláda oficiálně oznámila, že první jadernou elektrárnu v zemi postaví americký koncern Westinghouse. Tedy, oznámil to premiér Mateusz Morawiecki. Vicepremiér Jacek Sasin mezitím na návštěvě Jižní Koreje podepsal memorandum o stavbě jaderného bloku s tamním firmou KHNP, která by měla spolupracovat se dvěma polskými společnostmi, státní PGE a soukromou ZE PAK.

A do toho se ještě spekuluje, že vláda by chtěla dát z politických důvodů stavbu jaderné elektrárny i třetímu zájemci, francouzské státní firmě EDF. Varšava by si tím mohla naklonit Paříž kvůli sporům, které vede s Bruselem například o stav právního státu.