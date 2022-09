Od únorové ruské invaze na Ukrajinu se pomalu, ale jistě překresluje mapa Evropy. Nejen ta politická, v níž se váha rozhodování v Evropské unii přesunuje na východ k zemím, které nejvíc pomáhají bojující Ukrajině, ale také ekonomická, respektive energetická.

Třeba Španělsko a Portugalsko by mohly poměrně zásadně pomoci s řešením nejen aktuálního, ale rovněž budoucího nedostatku energetických surovin ve střední Evropě. Krátkodobě tak, že přes jejich území by do Evropské unie mohl proudit plyn ze severoafrických zdrojů či z přístavů s terminály na zkapalněný plyn LNG, kterých má jen Španělsko sedm, což představuje 35 procent unijních kapacit na příjem LNG. Dlouhodobě by potom z Iberského poloostrova, kde je hodně větru a ještě víc slunce, mohl týmž potrubím do střední Evropy zamířit „zelený“ vodík, vyrobený právě z obnovitelných zdrojů.

Kondicionál je namístě. Španělsko a Portugalsko, které už úspornými opatřeními ukazují Evropě cestu, tvoří dohromady jakýsi energetický ostrov, z něhož je těžké postavit most do střední Evropy, pokud se nedomluvíte se zemí, která leží mezi západním okrajem a východem Evropské unie – tedy s Francií. Jak si Španělé znovu ověřili tento týden, s Francouzi je to dost složité.

Němci a Španělé by chtěli oživit projekt plynovodu MidCat z Katalánska, jehož stavba byla v roce 2019 zastavena s poukazem na jeho ekonomickou neudržitelnost. Ale teď by se hodil a podle španělské ministryně pro energetickou transformaci Teresy Riberové by jeho dokončení trvalo osm devět měsíců – hodil by se tedy už příští rok pro topnou sezonu 2023/24, která může být, pokud jde o dodávky plynu, podle mnoha expertů ještě horší než ta, která se blíží.

Tomuhle jako by Francouzi nechtěli rozumět a chránili si tak nějak po francouzsku svůj trh. Prezident Emmanuel Macron tento týden tvrdil, že nechápe, v čem by plynovod mohl právě teď problém vyřešit. A že by Francie musela investovat do vlastní přepravní kapacity, přičemž dva existující plynovody nejsou dostatečně využité.

Bodejť by byly, když právě kvůli dosavadní neochotě francouzské strany problém řešit nikdo ze střední Evropy nebude riskovat, že si nasmlouvá dodávku LNG ze Španělska a pak ji nebude mít jak do své země dostat. Vždyť právě český podíl v nizozemském terminálu Eemhaven dává smysl jen proto, že Německo dovolilo použít pro „český plyn“ své i tak dost napjaté přepravní kapacity.

Macronova řeč zněla hodně jako výmluva, i když právě Francouzi tradičně horují za různá evropská řešení, která přispějí k posílení Evropy a její nezávislosti. Co jiného by totiž bylo postavení několika set kilometrů trubek, které by se navíc v budoucnu daly vylepšit pro přísun zeleného vodíku? Držme tedy Španělům a Němcům v jejich tlaku na Francouze palce.