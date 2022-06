Francie

Národní shromáždění povede poprvé v historii žena

Nově zvolené francouzské Národní shromáždění si v úterý při svém prvním zasedání zvolilo předsedkyní Yaël Braunovou‑Pivetovou z bloku stran podporujících prezidenta Emmanuela Macrona. Silnější ze dvou komor francouzského parlamentu tak poprvé povede žena. Právnička zastupující obvod Yvelines, sousedící s Paříží, zvítězila ve volbě, které se účastnila pětice uchazečů. Braunová‑Pivetová začala politickou kariéru v roce 2017, kdy nečekaně vyhrála volby v Yvelines poté, co přešla od socialistů do Macronovy strany LREM. Zdatná rétorka žila předtím delší čas na Tchaj‑wanu, v Japonsku a v Portugalsku. Ve vládě premiérky Élisabeth Borneové od května zastávala post ministryně pro zámořská území. Z funkce po měsíci odstoupila, aby mohla usilovat o post předsedkyně Národního shromáždění.

Španělsko

Sevilla začne pojmenovávat vlny veder, které sílí a přicházejí dřív

Jihošpanělské město Sevilla začne jako první na světě pojmenovávat a třídit vlny veder na základě jejich intenzity. Podobně jako to dělají meteorologové například u tropických bouří nebo hurikánů. Pilotní projekt odstartoval tento týden. Starosta Antonio Munoz uvedl, že sevillská radnice bude obyvatele varovat před příchodem horka až pět dnů dopředu. Vlny veder budou pojmenované od konce abecedy, ty první dostanou jména Zoe, Yago, Xenia, Wenceslao nebo Vega. Sevilla se podle starosty připravuje na častější období nadměrných teplot, které přišly v červnu do Španělska dříve než v minulých letech. Teploměry v Seville či Cordobě ukazovaly až 43 stupňů.

Teploměry v Seville ukazovaly v posledních dnech až 43 stupňů. Foto: Reuters

Egypt

Hausbóty musí zmizet z Káhiry, rozhodlo vedení města

Vedení egyptské metropole rozhodlo o odtažení a likvidaci posledních tří desítek hausbótů, které dlouhodobě kotví na Nilu na nábřeží v centru Káhiry. Podle města hyzdí okolí, a majitelé je navíc před desítkami let postavili bez povolení. Část veřejnosti ale barevná plující obydlí hájí jako součást kulturního dědictví a lákadlo pro turisty. O sporu informovala stanice BBC. Některé hausbóty jsou v zanedbaném stavu a žijí v nich chudí lidé, jiné byly nákladně restaurovány a působí téměř honosně. Na jejich palubě jsou i kanceláře, tělocvičny nebo restaurace. Správa města začala s odtahováním hausbótů počátkem týdne. Jednopatrové příbytky připevňuje ke člunům a tlačí je mimo město, jedna ze staveb se při tom zhroutila. Ministerstvo pro zavlažování tvrdí, že umístění plavidel je v rozporu se zákonem, a hodlá v odtahování pokračovat. Hausbóty na Nilu mají dlouhou a pestrou tradici, ty nejstarší se po řece plavily už v dobách faraonů.

Izrael

Doktoři předepisují méně léků na bolest, když jsou unavení po noční službě

To, zda pacient dostane léky tlumicí bolest, závisí částečně i na tom, má‑li lékař za sebou noční službu, nebo je odpočatý. Ukazuje to studie izraelských vědců z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kterou v pondělí publikoval časopis PNAS. Z analýzy 13 482 propouštěcích zpráv vypsaných lékaři v Izraeli a Spojených státech vyplynulo, že doktoři během noční směny předepisují pacientům o 20 až 30 procent méně léků na bolest. Množství podaných léků neodpovídalo ani doporučením Světové zdravotnické organizace. Podle autorů výzkumu to přitom není první studie, která ukazuje špatný dopad nočních směn zdravotnického personálu. Doporučují tak lepší management směn s ohledem na jejich očividná rizika.

Doktoři během noční směny předepisují pacientům o 20 až 30 procent méně léků na bolest. Foto: ČTK

Velká Británie

Ještě v 96 letech se královna odhodlala k jízdě na koni

Britská královna Alžběta si nedovede představit život bez koní. Přestože ji trápí zdravotní potíže, znovu se koncem minulého týdne svezla v sedle. Ostrovní média uvádějí, že si šestadevadesátiletá panovnice vyjela na koni v královské rezidenci Windsor kousek od Londýna. Ke koním se vrátila po devítiměsíční pauze, kterou zapříčinily pohybové potíže. Vybrala si šestnáctiletého fellského poníka, což je původní britské plemeno vyznačující se bujnou hřívou a patřící ke královniným oblíbeným. Panovnice, která velkolepým způsobem nedávno oslavila 70 let na trůnu, patří už od dětství k velkým milovnicím koní. Vlastní chovnou stáj, pravidelně se také účastní dostihů, včetně těch nejslavnějších v Ascotu u Londýna.