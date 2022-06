Itálie

Stolní fotbal je hazard. Zaplaťte, žádá po hospodských Itálie

Populární hospodský stolní fotbal je podle italských daňových úřadů stejným druhem zábavy jako třeba hazardní automaty. Chtějí tedy, aby majitelé podniků, v nichž stojí takovéto herní stoly, museli žádat o licenci a zaplatili za ni zvláštní daň. Nově vymáhanou pokutu za porušení nařízení už v uplynulých týdnech dostaly například dva plážové kluby v Apulii na jihu země. Každý z nich musel zaplatit asi čtyři tisíce eur za to, že jim chybělo povolení. Senátorka Paola Binettiová tento týden uvedla, že se podniky stolního fotbalu raději zbavují, protože na zaplacení daně nemají. Není to první způsob, jakým chce Itálie vybrat více peněz do státní kasy. Například premiér Mario Draghi přišel v květnu s plánem na změnu pravidel o pronájmu pláží. Díky tomu by měl stát získat větší nájemné od firem, které na plážích působí.

Arktida

Tání arktického ledu sníží emise nákladních lodí o čtvrtinu

Oteplování a globální změny klimatu umožní ekologičtější lodní dopravu a sníží díky novým námořním trasám vliv Ruska. Podle studie vědců z americké Brownovy univerzity a Univerzity v Maine budou nákladní lodě moci díky odlednění Arktidy využívat kratší a přímější trasy, což sníží emise, uvedla ve středu agentura ČTK. Odborníci zdůraznili, že tání ledu je špatnou zprávou pro klima i ekosystémy, nové možnosti v dopravě ale mohou rychle změnit současný stav, kdy severní mořskou cestu z větší části kontroluje Rusko. Arktické lodní cesty jsou o 30 až 50 procent kratší než plavby, při nichž se využívá Suezský a Panamský průplav, a lodě si tak zkrátí cestu o 14 až 20 dní. Znamená to podstatnou úsporu nákladů, paliva i snížení emisí až o čtvrtinu.

Arktické lodní cesty jsou o 30 až 50 procent kratší než plavby, při nichž se využívá Suezský a Panamský průplav. Foto: Reuters

Kalifornie

Osmnáctiletý Xavier Musk chce být ženou a odlišit se od otce

Syn amerického miliardáře Elona Muska požádal o změnu jména i pohlaví. Nechce být se svým otcem žádným způsobem spojován. Osmnáctiletý Xavier Alexander Musk o změnu jména a pohlaví požádal soud v Kalifornii, oznámila stanice CNN. Chce se jmenovat Vivian Jenna Wilsonová, hodlá tedy přijmout jméno své matky a Muskovy první ženy Justine Wilsonové. Musk, který vede firmy Tesla a SpaceX a je nejbohatším člověkem planety, s ní měl dalších pět dětí. Xavier v dopise kalifornskému soudu napsal, že si nepřeje být nadále s otcem spojován „žádným způsobem, formou či podobou“. Soud v Santa Monice má o věci rozhodovat dnes. Musk byl s kanadskou spisovatelkou Wilsonovou ženatý v letech 2000 až 2008. Podle médií zatím není jasné, co přesně Muskova syna k rozhodnutí vedlo.

Německo

Úřady si znovu posvítí na Google. Nyní ho vyšetřují kvůli mapám

Německo v úterý zahájilo vyšetřování tamní pobočky Googlu a její americké mateřské společnosti Alphabet. Podezírá je ze zneužití tržní síly. Společnost měla například omezovat vývojáře, kteří chtěli zkombinovat Google Mapy s vlastními zařízeními. Úřady uvedly, že se hodlají zabývat mimo jiné licenčními podmínkami pro začlenění map od Googlu do informačních systémů v automobilech. Ty zahrnují kromě jiného také navigaci využívající tyto mapy. Jde již o několikáté vyšetřování Googlu v Německu. Antimonopolní úřad zjišťuje třeba také to, zda firma dává uživatelům svých služeb dostatečný prostor, aby si vybrali, jak může Google nakládat s jejich daty.

Společnost Google měla podle německých úřadů omezovat vývojáře, kteří chtěli zkombinovat její mapy s vlastními zařízeními. Foto: Shutterstock

USA

Zemědělcům chybí hnojiva, použít mohou lidskou moč

Kvůli válce na Ukrajině a následným sankcím proti Rusku se na celém světě nedostává zemědělských chemikálií. Jedním z možných řešení může být podle vyjádření amerických vědců z vermontského institutu Rich Earth použití lidské moči. Dospělý člověk jí ročně vyprodukuje v průměru 473 litrů, což stačí na hnojení plochy, z níž se pak sklidí 145 kilogramů obilí. Moč má také výhodu, že je na rozdíl od běžných hnojiv ekologická, přesto obsahuje potřebný dusík, fosfor a draslík. Výzkum v Nigeru, kde 27 žen shromažďovalo moč na hnojení, ukázal, že výtěžek při sklizni prosa byl o 30 procent vyšší. Využívání moči plánuje například také Paříž, kde budou úředníci chodit na záchody, které oddělí moč, s níž se pak budou hnojit městské trávníky.