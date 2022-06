Piloti ruských aerolinek mají problém. Podle moskevského listu Kommersant jim hlavní letecký úřad Rosaviacija odmítá vystavit osvědčení o výcviku, což je dokument, na jehož základě si mohou hledat práci u zahraničních leteckých společností. Týká se to několika stovek pilotů, kteří kvůli sankcím zakazujícím vstup ruských letadel do vzdušného prostoru západních zemí nemohou létat do zahraničí – tedy vysoce kvalifikovaných letců, jež mohou řídit dálková letadla typu Boeing 777 nebo Airbus A350 či A330. A pro vnitrostátní lety je v Rusku pilotů více než dost.

To, že mnozí z nich mají problémy s potvrzením mezinárodně platného osvědčení, sdělilo Kommersantu pět zdrojů z oboru. Rosaviacija v některých případech prohlásila, že potvrzení nemůže vydat s ohledem na ochranu osobních údajů, jindy jednoduše na žádost neodpověděla.

Většina zdrojů tvrdí, že piloti se snažili najít práci v Turecku nebo v zemích jihovýchodní Asie, jako je Vietnam, Thajsko, Kambodža či Malajsie. Podle prezidenta ruského svazu létajícího personálu Miroslava Bojčuka aerolinky z těchto zemí žádaly Rosaviaciji o potvrzení pilotních certifikátů ruských letců přinejmenším v 600 případech. Novou práci ale nalezla zhruba stovka pilotů.

Moskva nechce pouštět kvalifikované letce do zahraničí dlouhodobě. Ve dva roky starém dokumentu nazvaném „Rozvoj civilního letectví do roku 2030“ se píše, že žádosti ze strany zahraničních leteckých firem o potvrzení certifikátů „hovoří o vysokém riziku nedostatku pilotů pro zajištění letecké dopravy v budoucnosti“. Kromě toho se v dokumentu uvádí, že každý rok odchází do důchodu kolem 300 ruských pilotů. A bude hůře, více než 5600 současných pilotů ruského civilního letectva je ve věku 50 až 59 let.

Řada zdrojů Kommersantu potvrzuje, že Rosaviacija přestala dávat pilotům certifikáty už od roku 2016. Tehdy úřad začal ignorovat žádosti, protože letecká přeprava rostla a pilotů byl nedostatek. Dokonce Rusko hledalo zahraniční piloty. Nyní se úředníci ministerstva dopravy snaží vyplnit příkaz prezidenta Vladimira Putina, aby počet přepravených cestujících dosáhl alespoň 100 milionů ročně.

Nebude to jednoduché, po začátku ruské agrese na Ukrajině mohou ruské aerolinky létat jen do některých zemí. Podle oficiálních údajů klesl letos v březnu počet přepravených cestujících meziročně o pětinu, v dubnu o třetinu, v květnu o čtvrtinu a podle posledních údajů z června jde o dvacetiprocentní propad. Stejně tak klesly výdělky pilotů, především těm, kteří létali na dálkových trasách, a to o 40 procent. Podle předsedkyně odborů pilotů Oksany Vlasenkové právě tito letci hledají novou práci nejčastěji. Jenže k tomu potřebují potvrzení svých certifikátů.