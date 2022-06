Jižní Korea

Členové popové skupiny BTS se chtějí věnovat sólové kariéře. Jejich agentura přišla o miliardy

Populární jihokorejská popová skupina BTS ohlásila, že si dá pauzu ve společném vystupování a její členové se budou věnovat sólové kariéře. Podle agentury Reuters vyvolala zpráva v Koreji šok mezi fanoušky i na burze, jelikož akcie manažerské skupiny HYBE, jež BTS řídí, ve středu klesly o 25 procent. HYBE oznámením ztratila na burze hodnotu téměř dvou bilionů wonů (36 miliard korun). Sedmičlenné chlapecké skupině BTS se podařilo vybudovat věrnou základnu fanoušků. Na síti YouTube mají její písně přes miliardu zhlédnutí. Skupina ohlásila změnu na úterní oslavě přenášené televizí. Reuters připomíná, že se části členů skupiny blíží věk odvodu do armády a že parlament debatuje o zákonu, který by jim zaručil výjimku podobně jako sportovcům. V Jižní Koreji je povinná dvouletá vojenská služba.

Řecko

Při kontrole bude stačit telefon. Řecko zavádí digitální průkazy totožnosti

Od konce července by si Řekové měli při prokazování totožnosti vystačit jen s mobilním telefonem. Ministr pro digitalizaci Kyriakos Pierrakakis v úterý oznámil, že vláda umožní lidem, aby měli své občanské a řidičské průkazy ve virtuální podobě nahrané v mobilní aplikaci. Řecko si digitalizaci průkazů částečně vyzkoušelo během pandemie koronaviru, kdy nahrání občanky do telefonu umožnilo lidem, kteří měli doklad o absolvovaném očkování. Nyní by měla být služba dostupná pro všechny. Digitální občanský průkaz bude zároveň obsahovat QR kód a nové identifikační číslo obyvatele. Díky tomu budou moci lidé komunikovat se státem, aniž by museli docházet na úřady.

Austrálie

Astronomové objevili černou díru, která pohltí celou jednu Zemi za vteřinu

Vědci z Australské národní univerzity pozorovali jeden z nejjasnějších objektů ve vesmíru, který je od Země vzdálený sedm miliard světelných let. A ukázalo se, že zdrojem záření je supermasivní černá díra o hmotnosti tří miliard Sluncí. Navíc tato černá díra roste rychleji než cokoliv doposud známého, protože pohltí ekvivalent hmotnosti jedné Země každou vteřinu. Černá díra s označením J114447.77‑430859.3 je tak jasná, že ji mohou pozorovat i amatérští astronomové s dalekohledem o průměru 30 centimetrů. Vědci přitom rychle rostoucí černé díry hledají od 60. let minulého století, proto je podle objevitelů pozoruhodné, že tak jasný objekt dosud nikdo nezaznamenal.

Švýcarsko

Název neštovic stigmatizuje opice, Světová zdravotnická organizace to chce změnit

Světová zdravotnická organizace (WHO), sídlící v Ženevě, chce dát opičím neštovicím nový název. Podle agentury DPA to v úterý večer oznámil mluvčí WHO. Poukázal na dlouhodobé snahy nepojmenovávat nadále nemoci po zvířatech nebo regionech, aby se tak předešlo jakékoli možné diskriminaci nebo stigmatizaci. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus už předtím naznačil, že brzy by mohlo být rozhodnuto o změně názvu infekční nemoci. Organizace jenom za letošek eviduje na 1600 potvrzených případů a dalších zhruba 1500 případů, kdy existuje podezření na nákazu. Nemoc se vyskytla v přibližně 40 zemích, včetně těch, kde je vzácná. V Česku se zatím laboratorně potvrdilo šest případů nákazy opičími neštovicemi.

Hongkong

Jednu z největších turistických atrakcí Hongkongu zničila pandemie covidu

Známá plovoucí restaurace, kde si na kantonské kuchyni a mořských plodech pochutnávala britská královna Alžběta II. i americký herec Tom Cruise, byla tento týden odtažena od břehů Hongkongu. Osudnou se pro ni stala pandemie covidu. Extravagantní plovoucí restaurace Jumbo, podobající se čínskému císařskému paláci, patřila k největším turistickým magnetům Hongkongu. Od roku 1976 přijala přes 30 milionů hostů, kteří se k jejím branám dostávali přívozem. Uvnitř třípatrové restaurace v jednu chvíli mohlo být na 2300 návštěvníků. V roce 2020 byl ale podnik nucen zavřít kvůli pandemii covid‑19. Mateřská společnost Aberdeen Restaurant Enterprises sdělila, že se restaurace stala finanční zátěží, protože na její údržbu byly dál vynakládány miliony hongkongských dolarů.