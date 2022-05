Německo

Docházejí pivní lahve, pivovary si za ně připlatí až 80 procent

Nejpozději v létě budou v Německu chybět pivní lahve. Před hrozícím problémem varoval ve středu Německý svaz pivovarů. Jeho šéf Holger Eichele řekl listu Bild, že situace je napjatá nejen kvůli rostoucím cenám energií, které výrobu lahví prodražují, ale také kvůli nedostatku řidičů kamionů. Ten zpožďuje dodávky. Pivovary, které nemají se svými dodavateli uzavřené dlouhodobé smlouvy, si za lahve meziročně připlatí až o 80 procent víc. Vzrůst nákladů postihuje hlavně střední a malé pivovary. Eichele proto vyzval Němce, aby pivní lahve vraceli zpět do obchodů a pomohli potíže zmírnit.

Rusko

Moskvič jako elektromobil. Renault nahradí zaniklá značka

Rusové hodlají vrátit na automobilový trh značku Moskvič. Děje se tak poté, co ze země odchází francouzská automobilka Renault. Ta v pondělí oznámila, že prodala svůj zhruba dvoutřetinový podíl v továrně AvtoVAZ státnímu výzkumnému institutu NAMI. Renault může v budoucnu podíl odkoupit zpět. I po prodeji by měla pokračovat výroba vozů Lada a nově mají v moskevském závodě společnosti vznikat také Moskviče. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina by první modely měly mít klasický spalovací motor, v budoucnu však má být z Moskviče elektromobil. První vozy této značky byly vyrobeny v roce 1940. Období největší slávy zažily v 60. až 80. letech. Následoval úpadek a poslední Moskvič sjel z výrobního pásu v roce 2001.

Renault prodal svůj zhruba dvoutřetinový podíl v továrně AvtoVAZ ruskému státnímu výzkumnému institutu NAMI. Foto: Reuters

Španělsko

Vláda připravuje dovolenou pro ženy s bolestivou menstruací

Jako první země v Evropě chce Španělsko zavést placenou dovolenou pro ženy, které trápí bolestivá menstruace. Podle původního návrhu by si ženy mohly vzít volno na tři až pět dnů, nakonec ale není nijak časově ohraničeno. Ty, které dovolenou podle nových pravidel budou chtít využít, potřebují potvrzení od lékaře. Balíček ale ještě musí projít hlasováním v parlamentu, což může trvat několik měsíců. Podle Španělské gynekologicko‑porodnické společnosti sužuje bolestivá menstruace zhruba třetinu žen. Doprovází ji také bolesti hlavy, zvýšená teplota a průjem. Možnost čerpat dovolenou je součástí širšího balíčku, který se dotýká zdraví a práva žen rozhodovat o narození svých potomků. V úterý ho schválila španělská vláda. Jeho součástí je i změna, která umožní ženám od 16 let jít na potrat bez souhlasu rodičů.

Německo

O zrušení neomezené rychlosti na dálnicích se opět jedná, i kvůli šetření pohonných hmot

Německý evergreen se vrací. Ministři životního prostředí spolkových zemí prosazují omezení rychlosti na dálnicích. Vzhledem k válce na Ukrajině by se tím podle nich snížila závislost na dovozu pohonných hmot a zároveň by se snížily emise škodlivin i hluk. S usnesením souhlasili také ministři z vlivného Bavorska a Severního Porýní‑Vestfálska, i když o účinku „tempolimitu“ pochybují. Takové hlasování ministrů se ještě nikdy nekonalo, poznamenává list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Až na výjimky na německých dálnicích nyní platí neomezená rychlost. Jak moc by měli řidiči přibrzdit, dokument neuvádí. Nejčastěji se skloňuje maximální rychlost 130 kilometrů za hodinu, která platí i na českých dálnicích.

Až na výjimky stále platí na německých dálnicích neomezená rychlost. Foto: ČTK

USA

Nová americká laboratoř bude zkoumat původ atomů

Na zemi existuje 285 variant známých prvků, vědci ale předvídají, že jich může být přes 10 tisíc. Většina z nich je nestabilní a pozorovat tyto prvky je možné jen zlomek sekundy. Průlom v jejich zkoumání by mělo znamenat květnové otevření laboratoře FRIB (Facility for Rare Isotope Beams) na Michiganské státní univerzitě. Zde budou vědci vyrábět úplně nové atomy, které ještě na Zemi nebyly. Výzkum by měl pomoci objasnit vznik prvků v jádru hvězd, reakce v reaktorech jaderných elektráren či otestovat teorie o jaderné síle, která drží pohromadě atomová jádra. Objevy by mohly být užitečné také pro zdravotnictví, kde se radioaktivní atomy používají například při ozařování či PET zobrazování, což je diagnostická vyšetřovací metoda nazývaná pozitronová emisní tomografie.