Díky tomu, že je v Praze coby diplomat již potřetí, mluví ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis perfektně česky a má kontakty na většinu zdejších politiků. Jeho manželka Olha vystudovala bohemistiku a srdce značné části české veřejnosti si získala emotivním proslovem při demonstraci na Václavském náměstí krátce po začátku ruského útoku. „V určitém smyslu mě vlna solidarity překvapila. A jsem za to překvapení vděčná. Hlavně aby odhodlání vydrželo, aby názorů, že to není moje válka, nebylo víc, než je normální. Aby to procento nerostlo s únavou společnosti, kterou chápu,“ říká Olha Perebyjnisová.

HN: Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděli, že začala válka na Ukrajině?

Jevhen Perebyjnis na tiskové konferenci 24. února, kde bezprostředně po ruské invazi vyzval Západ, aby jednal. „Dnes v noci se svět změnil, nejde už jen o Ukrajinu,“ řekl. Foto: ČTK

Jevhen Perebyjnis: Byla to směs pocitů – nejspíš vzteku, hněvu a nejistoty. Kolem páté hodiny ráno mě vzbudil telefonát našeho vojenského přidělence. V první chvíli jsem tomu nevěřil. Všichni jsme čekali nějaké provokace na východě u Donbasu, ale že to bude tak plošný frontální útok, jsem neočekával. Zkontroloval jsem zprávy a přesvědčil jsem se, že Rusové opravdu zahájili útok po celém území Ukrajiny. Volal jsem panu ministrovi zahraničních věcí Lipavskému a pak jsem nařídil, aby se všichni zaměstnanci dostavili na ambasádu. Po krátké poradě jsem dal několik pokynů, co budeme dělat, a začali jsme pracovat. Po prvním šoku následovalo přesvědčení, že musíme udělat všechno možné, abychom svou zemi ubránili.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.