Jihofrancouzskému městu Grenoble se nestává často, aby se dostalo na titulní stránky celostátních novin. Tento týden se mu to ale vrchovatě podařilo. Radnice schválila nový režim pro městská koupaliště a povolila nošení burkin, celotělových plavek. Okamžitě na sebe strhla pozornost zbytku Francie.

V jakém úboru mohou ženy ve studentském Grenoblu chodit plavat, by se sotva stalo předmětem zájmu za hranicemi města. Tohle je ale speciální případ. Spor o burkiny se vede ve Francii už dlouho coby součást debaty o islamizaci země, respektive udržení sekulárního charakteru státu. Část politické reprezentace tvrdí, že burkiny, které nosí hlavně ženy v muslimském světě, nepatří do veřejného prostoru, protože jsou projevem víry. Ze stejného důvodu nesmí studenti a zaměstnanci státu například nosit viditelné náboženské symboly ve školách a na úřadech, jako třeba kříže na krku nebo židovské jarmulky na hlavách.

Debata o sekularismu ve Francii přichází ve vlnách, ta poslední nastala před letošními prezidentskými volbami a týkala se hidžábů, šátků na hlavách muslimek. Část politiků navrhovala, že by se vůbec neměly nosit na ulici. V zemi, kde žije šest milionů muslimů, v naprosté většině mírumilovných, která ale zažila teroristické útoky spáchané tamními džihádisty, to vyvolává emoce a až do ruské invaze na Ukrajinu téma dominovalo politické kampani.

Burkiny jsou však speciální případ. Francouzský ústavní soud je před několika lety označil především za oděv, a nikoliv primárně za projev vyznání. Samy ženy to tak také většinou pociťují. Podle průzkumů mají burkiny podporu i mezi ateistkami nebo Francouzkami jiné než islámské víry. Stydlivějším typům či ženám s různými alergiemi způsobenými slunečním zářením nabízejí možnost se na veřejnosti vykoupat.

Liberální starosta Grenoblu Éric Piolle označil svoje město za „feministické“ a dosavadní předpis zakazující burkiny naopak za „diskriminující“ ženy, proto o něm nechal hlasovat. Šéfa regionu Auvergne‑Rhône‑Alpes Laurenta Wauquieze ale tenhle argument nepřesvědčil a vyhlásil, že kraj s okamžitou platností pozastavuje dotace odbojnému městu. „Starosta Piolle se definitivně rozešel s hodnotami Francouzské republiky. Nebudeme podporovat tento druh separatismu,“ zdůvodnil trest konzervativec Wauquiez.

Teprve uvidíme, jak to dopadne, protože do věci se zřejmě vloží soudy. Součástí zrušeného předpisu ale byl i zákaz chození „nahoře bez“ a ten teď také padl. U jednoho bazénu v Grenoblu se proto dost možná sejde žena zahalená od hlavy po paty s tou s odhalenými ňadry. I zakrytí prsou totiž podle radnice diskriminovalo ženy, a tak jim město vyšlo vstříc.

Tahle změna ovšem ve francouzských médiích už nikoho nezaujala. Jiný kraj, jiný mrav.