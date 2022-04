Kdybychom parafrázovali výrok prvního člověka na Měsíci Neila Armstronga, pak to, co se tento týden stalo v továrně Ford na předměstí Detroitu, byl sice jen krůček pro tuto automobilku, ale velký skok pro rozvoj elektromobility ve Spojených státech. Jak přinejmenším věří prezident Joe Biden, který loni vyhlásil, že v roce 2030 by měly polovinu nově prodaných aut v USA tvořit elektrické, hybridní či vodíkové vozy.

Fordka nyní oficiálně představila nový vůz Ford F‑150 Lightning, elektrickou verzi klasického spalovacího pick‑upu F‑150. Proč je to ale tak důležité, když Elon Musk prodává své elektrické vozy Tesla tak úspěšně, že je nejbohatším člověkem planety? Nejen jeho Tesly, ale také elektrovozy jiných značek vidíme v USA, v okolí velkých městských aglomerací, celkem běžně.

Jenže to je optický klam. Stejný, jako když i politiku a společnost v USA sledujeme prizmatem velkých měst, konkrétně metropolí na východním a západním pobřeží. Většina lidí tam volí demokraty, čte New York Times, dává si Vanilla Latte v kavárnách Starbucks a u rodinných domků mnohým stojí elektromobil nebo hybrid.

Jenže mezi pobřežími je jiná, „pravá Amerika“, jak to nazývají republikáni Donalda Trumpa. Tam na elektrická auta stále hledí s nedůvěrou. Jako na nespolehlivý cajk, který vás zradí uprostřed cesty, když mu dojde šťáva a dobíjecí stanice široko daleko nikde. A to je ještě ta menší a řešitelná výhrada, protože se síť dobíjecích stanic v USA v příštích letech výrazně zahustí. Vedle toho je tady ještě jiná averze. Pravá Amerika si nechce nechat vzít své bublavé spalovací motory. Není to tak silné pouto, jaké mají Američané třeba ke zbraním, ale jde o stejnou emoci, „na naše auta nám nesahejte!“. Ovšem právě v tomto bodě teď vstupuje do hry elektrický Ford F‑150.

Klasická verze trucku, jinak tomuto autu Američané neřeknou, je v USA už přes čtyřicet let nejprodávanějším vozem. Je to auto řemeslníků, farmářů, jezdí se s ním na lov, na ryby nebo na jedno či pár piv do venkovského baru. Je to prostě vůz té pravé Ameriky. Může se jím ale stát i jeho elektrická mutace?

Na jednu stranu je to nadějné, předběžné objednávky elektrické verze F‑150 zastavila sama automobilka na čísle 200 tisíc, protože i tak se na všechny zájemce dostane nejdříve až v příštím roce. Jenže i to je zatím jen elektrická kapka v americkém spalovacím moři. Elektromobily loni představovaly pouhé jedno procento z 250 milionů vozů, které Američané vlastní.

Elektrický Ford F‑150 je sice „rychlá potvora“, jak prohlásil Biden, když si před rokem v Detroitu vyzkoušel prototyp vozu, který to z nuly na sto zvládne pod šest sekund. Ale ani přes blesk v názvu nedoveze Ford F‑150 Ligh­tning USA k elektromobilitě tak rychle, jak by si její propagátoři, a to včetně prezidenta, v Americe přáli.