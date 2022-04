Čína

Pokles čínské populace začne o deset let dříve, než se čekalo

Už letos se v Číně zřejmě narodí méně lidí, než kolik Číňanů zemře. V úterý to prohlásil vědec Čeng Ping‑wen z Čínské akademie sociálních studií, která patří mezi prestižní výzkumná pracoviště podřízená přímo vládě. Jak velký by rozdíl mezi narozenými a zemřelými měl být, Čeng neuvedl. Dodal ale, že úbytek populace začne zhruba o deset let dříve, než výzkumníci původně očekávali. Ještě loni se Čína rozrostla o 480 tisíc lidí. V zemi se ale rodí stále méně dětí. Loni jich bylo 10,6 milionu, o rok dříve 12 milionů. S poklesem porodnosti souvisí stárnutí čínské společnosti, které zatěžuje tamní sociální systém a kvůli úbytku pracovní síly také ohrožuje budoucí hospodářský růst. V roce 2035 by podle Čenga měli lidé starší 65 let tvořit pětinu populace. Loni to bylo 14 procent.

Rusko

Oligarcha ostrými slovy zkritizoval ruskou armádu

K válce na Ukrajině se vyjádřil další z ruských oligarchů. „Nevidím nikoho, kdo by mohl mít prospěch z této šílené války. Umírají nevinní lidé i vojáci. Generálové se probudili z kocoviny a zjistili, že mají armádu na ho*no,“ napsal na Instagramu milionář Oleg Tiňkov. „Jak by asi mohli mít dobrou armádu, když všechno ostatní v zemi stojí za ho*no?“ dodal. Tiňkov je ve světě známý jako zakladatel banky Tinkoff Bank nebo jako majitel cyklistického týmu Tinkoff, který sponzoroval a vlastnil mezi lety 2012 a 2016. Je to další z oligarchů s vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina, který zkritizoval válku vyvolanou právě šéfem Kremlu. Tiňkova silně zasáhly západní sankce. Hodnota jeho majetku poklesla podle magazínu Forbes asi o pět miliard dolarů zhruba na 800 milionů dolarů.

Hodnota majetku Olega Tiňkova poklesla asi o pět miliard dolarů. Foto: Reuters

Švýcarsko

Stovky Basilejců budou moci legálně konzumovat konopí

Basilej se po Curychu stala dalším švýcarským městem, které určité skupině lidí povolí legálně konzumovat konopí. Program, do něhož se bude moci zapojit přibližně 400 osob starších 18 let, začne koncem léta a potrvá dva a půl roku, sdělilo tento týden vedení kantonu Basilej‑město. V tiskové zprávě se uvádí, že konopí je nejčastěji používanou drogou ve Švýcarsku. „I přes dlouhodobý zákaz je velmi rozšířené. Protože se nedá sehnat legálně, kvete černý trh, což s sebou nese velké riziko pro konzumenty,“ uznalo vedení kantonu. Na studii se budou podílet vědci z basilejských univerzitních psychiatrických klinik a z Univerzity v Basileji s cílem zjistit dopad regulovaného prodeje konopí na spotřebitelské chování a zdraví lidí, kteří tuto drogu užívají. Konopné produkty dodávané vybraným švýcarským pěstitelem se budou účastníkům studie prodávat v lékárnách, ti s nimi nebudou moci dále obchodovat.

Kalifornie

Indiáni vrátí na oblohu nad Kalifornií kondory. Mláďata čekají v rezervaci na vypuštění

Déle než století se nad severní Kalifornií nevznáší žádní kondoři kalifornští. Tito majestátní ptáci se ale brzy na oblohu vrátí. Usilují o to členové indiánského kmene Jurok, kteří nedávno převezli do Kalifornie čtyři kondory ve věku dvou až tří let. Nyní je čeká aklimatizace v rezervaci a následně vypuštění do volné přírody. Kondoři kalifornští, kteří hrají v mytologii původních amerických obyvatel významnou roli, patří mezi ohrožené živočichy. Nyní se vyskytují například v Utahu u národního parku Grand Canyon. Postupně ale přicházejí o své přirozené prostředí, mnozí jedinci umírají i po nárazech do elektrického vedení. Kondoři jsou mrchožrouti, a tak se často mohou otrávit, když zkonzumují maso i s úlomky olověných nábojů.

Kondoři kalifornští, kteří hrají v mytologii původních amerických obyvatel významnou roli, patří mezi ohrožené živočichy. Foto: Reuters

Michigan

Rakovinu jater je schopen léčit ultrazvuk, zatím u krys

Vědci z americké Michiganské univerzity otestovali novou metodu léčby rakoviny. Vysokofrekvenčním ultrazvukem zničili u krys 50 až 75 procent nádoru jater a jejich imunitní systém potom byl už schopný zbytek zlikvidovat sám. U 80 procent pokusných zvířat se navíc po zákroku neobjevily metastáze. „I když jsme nezacílili na celý nádor, můžeme ho potlačit a také snížit riziko budoucích metastází,“ uvádí biomedicínská inženýrka Čen Sü, která je také autorkou studie publikované tento týden v časopise Cancers. Ultrazvuk lze použít na zničení rakovinné tkáně s milimetrovou přesností. Lékaři už také provádějí první klinické testy ultrazvukové léčby rakoviny jater u lidí.