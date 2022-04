Německo

Deník Die Welt najal novinářku, která protestovala proti válce

Německý list Die Welt přijal jako zpravodajku ruskou novinářku Marinu Ovsjannikovovou. V pondělí to oznámila agentura Reuters. Žena před časem protestovala v živém vysílání ruské státní televize První kanál proti invazi na Ukrajinu. Ovsjannikovová svým protestem „hájila nejdůležitější novinářskou etiku – navzdory hrozbě státní represe“, uvedl v prohlášení šéfredaktor listu Die Welt Ulf Poschardt. Jeho krok ale vyvolal velkou kritiku ze strany Ukrajinců, kteří tvrdí, že ve skutečnosti šlo jen o ruskou psychologickou operaci a Ovsjannikovová ve skutečnosti pracuje pro Kreml. Třiačtyřicetiletá novinářka bude psát a točit reportáže z Ukrajiny a Ruska pro deník Die Welt i pro televizní zpravodajský kanál Welt.

USA

Za hole Tigera Woodse zaplatil kupec přes pět milionů dolarů

Historicky nejdražší golfovou relikvií už není slavné zelené sako udělované vítězům prestižního turnaje Masters. Právě během jednoho z nejslavnějších golfových klání světa jej v sobotu překonala sada holí golfisty Tigera Woodse (na snímku). Jde o hole, s nimiž Woods před více než 20 lety vyhrál takzvaný Tiger Slam neboli trofeje na všech čtyřech nejprestižnějších turnajích světa v řadě. Neznámý kupec za náčiní zaplatil 5,16 milionu dolarů, v přepočtu takřka 116 milionů korun. To je více než pětinásobek odhadované ceny. Dosud nejcennější vydražená věc spojená s golfem, zelené sako vůbec prvního vítěze Masters Hortona Smithe, byla v roce 2013 prodána za částku přesahující 682 tisíc dolarů, tedy podle současných kurzů asi za 15,3 milionu korun.

Tiger Woods na golfových Masters minulý pátek v Augustě v Georgii. Foto: Reuters

Španělsko

Na barcelonských plážích nebudou smět lidé kouřit

Kuřáci, kteří se v katalánské metropoli Barceloně vydají na tamní písčité pobřeží, si od července už cigaretu nezapálí. Radnice tento týden prosadila zákaz kouření na všech barcelonských plážích. Není to ale novinka, už loni zákaz testovala na čtyřech z nich. V pilotním projektu se pláže bez kuřáků osvědčily – v písku bylo méně nedopalků. Podle radnice je tak písek čistější, což je ohleduplnější k životnímu prostředí. Nyní hodlá město zahájit kampaň, ve které bude občany o novém opatření informovat. V katalánské metropoli žije asi 1,6 milionu lidí. Odhaduje se, že asi pětina obyvatel jsou kuřáci.

Austrálie

Po obří tsunami se pravěcí lidé odstěhovali od moře na tisíc let

Severní Chile před 3800 lety zasáhlo mimořádně velké zemětřesení o síle 9,5 magnituda. Bylo tak mocné, že o stovky metrů přestěhovalo i balvany až na Novém Zélandu, tedy na druhém konci oceánu. Zemětřesení způsobilo také velkou vlnu tsunami, která zaplavila pobřeží kilometry od oceánu. Vědci z australské Univerzity Nového Jižního Walesu na to přišli díky nálezu mořských usazenin na poušti Atacama daleko od pobřeží. Zjištění publikovali minulou středu v časopise Science Advances. Tsunami na celých tisíc let odradilo lidi od toho, aby svá obydlí stavěli poblíž moře, a to přesto, že zde předtím žili nepřerušovaně desítky tisíc let. „Místní populaci nezbylo vůbec nic. Naše archeologická práce objevila velkou společenskou změnu spojenou s tím, že se tamní populace přestěhovala dál do vnitrozemí,“ uvedl autor výzkumu geolog James Goff.

USA

Vláda se rozhodla omezit „zbraně duchů“, které nemají číslo a jsou obtížně dohledatelné

Americký prezident Joe Biden v úterý představil novou regulaci, která má omezit používání takzvaných zbraní duchů. Jde o neregistrované střelné zbraně, které se skládají jako stavebnice a lze si je snadno pořídit například na internetu. Bidenova administrativa čelí rostoucímu tlaku na snížení počtu úmrtí způsobených střelnými zbraněmi ve Spojených státech. Zbraně duchů jsou podomácku vyráběny a nejsou označeny sériovým číslem. Pro orgány činné v trestním řízení jsou obtížně dohledatelné, pokud jsou použity ke spáchání trestného činu. Součástky si lze snadno koupit online nebo vyrobit svépomocí, zbraň se dá zkompletovat za 30 minut.