Francie

Erdoganova státní televize může Macronovi zkomplikovat volby

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zkouší rozšířit svůj vliv do další země. V úterý spustila turecká státní mediální společnost TRT webové zpravodajství ve francouzštině. Kromě vlastní internetové stránky má i účty na sociálních sítích jako YouTube nebo Facebook. TRT provozuje televize, rádia i webové portály v několika zemích. Například anglický kanál TRT World nabízí také zpravodajství v němčině, arabštině a ruštině. Erdogan v minulosti mluvil o TRT jako o možném diplomatickém nástroji svého režimu. Spuštění francouzské verze necelý týden před prvním kolem tamních prezidentských voleb může být komplikací pro stávajícího lídra Francie Emmanuela Macrona, který obhajuje mandát. Vztahy obou prezidentů jsou dlouhodobě napjaté. Erdogan už dříve označil Macrona za problém pro Francii.

Velká Británie

Houby spolu možná mluví, používají až 50 slov

Ačkoliv houby nevypadají na to, že by oplývaly inteligencí či schopností komunikovat, podle Andrewa Adamatzkyho ze Západoanglické univerzity tomu tak není. Dosavadní výzkumy ukázaly, že houby prostřednictvím podzemních vláken nazývaných hyfy produkují elektrické signály – podobně spolu komunikují nervové buňky živočichů. Adamatzky provedl matematickou analýzu těchto signálů a identifikoval vzory velmi podobné signálům spojeným s lidskou řečí. Podle výzkumu publikovaného tuto středu se zdá, že houby používají až 50 „slov“. Důkazem má být mimo jiné fakt, že když houba narazí na výživné dřevo, její elektrická aktivita se zvýší, čímž pravděpodobně informuje zbytek podhoubí o zajímavém prostředí.

Když houba narazí na výživné dřevo, její elektrická aktivita se zvýší, čímž pravděpodobně informuje zbytek podhoubí o zajímavém prostředí. Foto: Shutterstock

USA

Pylová sezona se vlivem klimatu prodlouží o desítky dnů

Jaro pro miliony lidí po celém světě znamená příchod alergií. Kvůli klimatické změně ale pylová sezona bude intenzivnější. Ze studie publikované nyní v odborném časopise Nature Communications vyplývá, že do roku 2100 by množství pylu, který rostliny produkují v období kvetení, mohlo vzrůst až o 40 procent. Sezona také začne o 40 dní dříve a bude o 19 dní delší. Ačkoliv sucho a teplo škodí lesům i loukám, některým alergenním travám a stromům vzrůstající teploty i vyšší koncentrace oxidu uhličitého svědčí, takže rostou listnatější a více do výšky. Vědci vyvinuli modely založené na historických datech, které předpovídají produkci pylu pod vlivem faktorů jako teplota a srážky u 15 rostlin, jež nejčastěji způsobují alergie. Modely také počítají s vyššími hodnotami oxidu uhličitého v atmosféře i proměňujícím se výskytem rostlin v průběhu času.

Velká Británie

Ukradené deníky Charlese Darwina vrátil anonym do univerzitní knihovny

Knihovně britské Cambridgeské univerzity kdosi tajně vrátil rukopisné deníky přírodovědce Charlese Darwina, které z jejích sbírek záhadně zmizely před 22 lety. Pracovníci knihovny objevili sešity v tašce zanechané na podlaze před kanceláří knihovnice Jessiky Gardnerové ve veřejné části knihovny, která není monitorována kamerovým systémem. Uvnitř byl i vzkaz s přáním veselých Velikonoc. Univerzitní knihovna o krádeži deníků napsaných před rokem 1840 oficiálně informovala teprve v listopadu 2020, i když je pohřešovala od roku 2000. Původně se ale mělo za to, že je knihovníci jen zařadili na nesprávné místo.

Deníky přírodovědce Charlese Darwina z sbírek knihovny v Cambridgi záhadně zmizely před 22 lety. Foto: Reuters

Velká Británie

Restaurace budou muset uvádět kalorickou hodnotu jídel

Britové stravující se v restauracích budou už před jídlem vědět, jak kalorická jídla vaří jejich oblíbené podniky. Vláda uložila minulý týden firmám provozujícím řetězce restaurací nebo kaváren, které mají více než 250 zaměstnanců, povinnost ve svých jídelních lístcích a na webech zveřejňovat kalorickou hodnotu nabízených jídel a nápojů. Nařízení je součástí vládní snahy snížit obezitu v populaci. Některé restaurace už kalorické hodnoty uvádějí nyní. Například řetězec rychlého občerstvení McDonald’s zveřejňuje kalorie u jídel více než deset let. Nařízení má ale také odpůrce. Sven‑Hanson Britt, vítěz britské verze kuchařské televizní soutěže MasterChef, který provozuje vlastní londýnskou restauraci, prohlásil, že jde o strašlivou věc, která může potlačit kreativitu a spontánnost v gastronomii.