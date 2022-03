Velká Británie

Poválečná generace je největším znečišťovatelem planety

Příslušníci početné generace poválečného baby boomu, kteří se narodili v letech 1946 až 1964, jsou největšími znečišťovateli životního prostředí na světě. Mají také největší uhlíkovou stopu ze všech generací. Tvrdí to studie, o které tento týden informoval britský list The Times. Z výzkumu vyplývá, že na lidi starší 60 let v roce 2005 připadalo pět procent emisí skleníkových plynů. Do roku 2015 tento podíl vzrostl na 33 procent. Podle autorů studie je v této generaci nejvíc lidí, kteří bydlí ve velkých domech a jezdí na zahraniční dovolené. Mají také k dispozici více peněz než mladší věkové skupiny, a proto častěji utrácejí za technologie a auta s velkou spotřebou. Ještě v roce 2005 produkovali lidé nad 60 let nižší emise než věková skupina 30 až 44 let a osoby ve věku 45 až 59 let. Nyní však obě mladší generace překonávají. Podle dat Světové zdravotnické organizace se celosvětově zvýší počet lidí nad 60 let z jedné miliardy v roce 2020 na 1,4 miliardy do roku 2030. Nejmladší věková skupina, tedy lidé mladší 30 let, naopak snížila v letech 2005 až 2015 své emise v průměru o 3,7 tuny.

Mexiko

Prezidentovo letadlo si lidé mohou pronajmout na party

Už v rámci své předvolební kampaně slíbil mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, známý pod zkratkou AMLO, že výrazně omezí platy – nejen svůj, ale také ministrů nebo vysokých úředníků. Voličům rovněž slíbil, že prodá prezidentský speciál Boeing 787. Jenže ani za tři roky se mu nepodařilo najít kupce. Prezident, který je ve funkci od prosince 2018, tak v pondělí přišel s jiným návrhem. Letadlo chce pronajímat na soukromé party, oslavy narozenin či svatby. Peníze, jež takto získá, půjdou na údržbu stroje i na další výdaje, které jsou s ním spojené. López Obrador, jenž pochází z chudých poměrů, chce jít ostatním příkladem a raději cestuje běžnou linkou. Letadlo koupil prezidentův předchůdce Enrique Peňa Nieto za 200 milionů dolarů, tedy asi čtyři miliardy korun.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reuters

USA

Umělá inteligence zjistila, že existují stovky neznámých savců

Správně vědecky popsaný je pouze každý desátý živočich na Zemi. Zbytek na popsání a rozlišení od již známých druhů stále čeká. Toto pondělí vědci z Ohijské státní univerzity oznámili, že na popis nečekají jen zástupci hmyzu, ale doposud existují také stovky neznámých savců. Přišli na to pomocí umělé inteligence a strojového učení. Výsledky ukazují, že obzvláště malé savce, jako jsou hlodavci či netopýři, lze obtížně rozlišit právě kvůli jejich velikosti. „Tato znalost je důležitá pro ochránce přírody. Nemůžeme chránit druhy, o kterých nevíme, že existují,“ uvedl spoluautor výzkumu, biolog Bryan Carstens.

Francie

Macron zaměřil kampaň také na mladé. Svoje úspěchy propaguje v Minecraftu

Příznivci populární počítačové hry Minecraft mohli tento týden narazit na volební kampaň francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Hra, za níž stojí společnost Microsoft, uživatelům umožňuje stavět vlastní virtuální města a zároveň komunikovat s ostatními hráči. Macronův tým jedno takové město s názvem Macronia založil a hodlá jej dál rozvíjet. Prezentuje v něm úspěchy svého končícího pětiletého funkčního období nebo další vize. Macron tím chce oslovit mladé lidi kolem 20 let, kteří běžně o politiku nejeví velký zájem. I ti mu mají pomoci k obhajobě mandátu v nadcházejících volbách, které začínají 10. dubna. Hra má ve Francii 24 milionů uživatelů a Macron je jediným kandidátem, který se v ní objevil.

Na snímku je Macronův předvolební plakát, který míjejí chodci na ulici v Toulouse. Foto: ČTK

Itálie

S průzkumem Pompejí pomůže archeologům robotický pes

Archeologové zkoumající starověké římské město Pompeje začali využívat nezvyklého pomocníka. Na průzkum do podzemních tunelů vyslali robotického psa jménem Spot. Ten zároveň kontroluje restaurátorské práce v ulicích, jelikož pomocí kamery dokáže odhalovat praskliny ve dva tisíce let starých zdech. Nasazení robotického psa je pro archeologii průlomem. Díky němu dokážou vědci lépe a bez rizika zkoumat tunely vyhloubené vykradači hrobů. Ty mohou být nebezpečné, protože hrozí jejich zasypání. Kromě robotického psa využívají archeologové rovněž další moderní technologie. Nasadili například dron vybavený laserovým skenerem, který sleduje poškození nebo známky sesedání budov.