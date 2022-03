Španělsko

Taxikáři odvezli do bezpečí 135 běženců z Ukrajiny

Do neobvyklé záchranné akce se pustila skupina španělských taxikářů, kteří se vypravili do Polska, aby odtud přivezli 135 ukrajinských uprchlíků. Během pěti dnů 29 taxikářských aut urazilo přes šest tisíc kilometrů. Do Španělska dopravili převážně ženy a děti, které mají v zemi přátele nebo rodinu. Taxikáři přivezli i jejich zvířata – čtyři psy a jednu kočku. V každém vozidle byli dva řidiči, kteří se cestou střídali za volantem, aby zajistili bezpečnost. Nápad na pomoc uprchlíkům se zrodil spontánně, když taxikáři čekali na letišti a hovořili spolu o ruské invazi na Ukrajinu. Cesta vyšla na 50 tisíc eur, peníze řidiči získali od dárců, mezi nimiž byli také další taxikáři.

Itálie

Vodní pistole a oranžová barva mají odstrašit benátské racky

Někteří hoteliéři v Benátkách začali rozdávat svým zákazníkům vodní pistole, nejlépe oranžové. Důvodem není snaha o další rozptýlení hostů při návštěvě historického města, ale odstrašení racků, kteří obtěžují turisty při posezení na zahrádkách restaurací a nezdráhají se jim ukrást sendvič nebo pizzu. Informovala o tom tento týden agentura ANSA. Problém s drzými racky v Benátkách není nový a místní hoteliéři a restauratéři už několik let hledají řešení, jak ochránit klienty před obtěžováním ptáků. Zatím ale nic nepomohlo. „Zkoušeli jsme makety dravých ptáků, ale rackové si jim nakonec sedali na hlavy,“ popsal místnímu deníku La Voce di Venezia ředitel jednoho z hotelů Paolo Lorenzoni. „Pak nám odborníci poradili, že rackové nemají rádi oranžovou barvu,“ dodal Lorenzoni. Podle něj tak vodní pistole nemusí turisté ani použít, stačí, když je položí na stůl. Rozdávání této hračky se hoteliérům či restauratérům vyplatí, protože rackové svými nájezdy na stolky plné jídla také rozbíjí talíře či sklenice nebo turistům ušpiní šaty, když převrhnou sklenice s vínem.

Rackové svými nájezdy na stolky v restauracích nejen kradou turistům jídlo, ale také rozbíjí nádobí. Foto: Reuters

Vesmír

Vědci odhalili už pět tisíc planet mimo sluneční soustavu

Tři desetiletí po objevení první planety ležící mimo sluneční soustavu se astronomové dočkali dalšího milníku. Počet těchto takzvaných exoplanet, které se již podařilo objevit, překročil pět tisíc. Jen v první polovině tohoto týdne jich podle statistik americké kosmické agentury NASA astronomové odhalili 65. Vědci se domnívají, že planet jsou ve vesmíru stovky miliard, ať už v Mléčné dráze zahrnující i sluneční soustavu, nebo v jiných galaxiích. Celkem 35 procent z již objevených exoplanet je velikostí a formou podobných planetě Neptun. Spadají tedy do kategorie takzvaných ledových obrů, kteří jsou chladnější než plynní obři jako Jupiter. Plynných obrů je mezi exoplanetami 30 procent. Dalších 31 procent planet tvoří velké skalnaté útvary a čtyři procenta se formou podobají Zemi.

USA

Extáze prošla třetí fází klinických testů. Léčit by se jí mohl posttraumatický syndrom

Vědci objevují užitečnost některých nelegálních látek a studují jejich účinky na lidi s psychickými poruchami. Američtí odborníci v pondělí představili výsledky třetí fáze klinických testů terapie, při níž pacientům s posttraumatickým stresovým syndromem podávali drogu extázi neboli MDMA. „MDMA je opravdu zajímavá, protože je to empatogen. Způsobuje uvolnění oxytocinu v mozku, jenž vytváří pocity důvěry a blízkosti, které mohou pomoci při terapii,“ uvedla neurovědkyně Jennifer Mitchellová z Kalifornské univerzity. Negativní účinky drogy byly minimální a u nikoho nevznikla závislost. Autoři výzkumu věří, že by extáze mohla být schválena k běžné léčbě již během příštího roku.

Extáze vytváří pocity důvěry a blízkosti, které mohou pomoci při terapii. Foto: Reuters

Rusko

Rusové stahují Wikipedii, bojí se o její zablokování

Zablokováním přístupu na Wikipedii pohrozila na začátku března ruská cenzurní agentura Roskomnadzor, protože platforma neinformuje o ruské invazi na Ukrajinu v souladu s oficiálním postojem Kremlu. Ruští občané proto ve velkém využívají možnost si celou ruskou mutaci Wikipedie stáhnout. Data organizace Kiwix, zveřejněná tento týden, ukazují, že počet stažení internetové encyklopedie vzrostl v Rusku o více než čtyři tisíce procent. Před začátkem války ruská Wikipedie nebyla ani v první desítce v počtu stažení, ale nyní tvoří 42 procent veškerého provozu na serverech Kiwix. Celá ruská varianta je velká 29 gigabitů a při vytištění by tvořila obsah asi 666 průměrných knižních svazků.