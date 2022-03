Napětí vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu je úplně stejně nebezpečné jako kubánská raketová krize, během níž se přitom svět ocitl zatím vůbec nejblíž k jaderné válce. Tvrdí to britský historik a novinář Michael Dobbs, autor jedné z nejuznávanějších knih o kubánské krizi. Ta se odehrála na podzim roku 1962. Spojené státy a Sovětský svaz na sebe tehdy málem zaútočily jadernými zbraněmi. Pokud by k tomu tehdy došlo, zahynuly by stovky milionů lidí.

„Historie se nikdy neopakuje úplně stejně. Rok 2022 se velmi liší od roku 1962. Ale některé pravdy zůstávají věčné, a to především v nukleární éře,“ píše Dobbs. Ze srovnání kubánské raketové krize a současného napětí způsobeného Ruskem mu vychází tento závěr: Riziko, že nakonec dojde k jaderné válce, bychom rozhodně neměli podceňovat. „Výborná analýza,“ komentoval Dobbsovo varování americký historik ruského původu Sergej Radčenko, další uznávaný odborník na dějiny studené války.

