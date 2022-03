Před několika lety americký herec, scenárista a režisér Sean Penn zaskočil mexickou armádu a americké vyšetřovatele. Zatímco měsíce bezúspěšně pátrali po předním mexickém narkobaronovi Joaquínu Guzmánovi, Penn se s ním na utajovaném místě sešel a udělal rozhovor pro americký časopis Rolling Stone. Mnozí se tehdy divili, jak se Penn dokázal dostat k jednomu z nejhledanějších mužů na světě. Drogového bosse, kterému se kvůli nízkému vzrůstu přezdívá El Chapo, tedy Prcek, se Mexičanům podařilo vypátrat a chytit až o několik týdnů později.

Jednašedesátiletý Penn, držitel dvou Oscarů, strávil nedávno několik dnů v ostřelovaném Kyjevě. Pak se společně s dalšími desítkami tisíc uprchlíků vydal na cestu do Polska. Na Twitter napsal vzkaz, že auto společně s několika kolegy nechali stát u krajnice a vydali se na hranici pěšky. Předtím sociální sítě obletěla fotografie, na níž hollywoodský herec sedí na tiskové konferenci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Penn tvrdí, že na Ukrajině sbíral materiál pro svůj nový dokument o ruské invazi. Sešel se nejen s prezidentem Zelenským, který je sám bývalý herec a komik, ale také s dalšími členy jeho vlády. Mluvil rovněž s novináři nebo vojáky.

„Režisér přijel do Kyjeva především proto, aby jako dokumentarista zaznamenal veškeré dění na Ukrajině a řekl světu pravdu o ruské invazi do naší země,“ napsala ukrajinská prezidentská kancelář v prohlášení.

Sám Penn označil válku na Ukrajině za „obrovskou chybu“ ruského prezidenta Vladimira Putina, který konflikt rozpoutal. O Zelenském a Ukrajincích, již bojují proti početnější a lépe vybavené armádě, pak hovořil jako o „symbolech odvahy“.

Není to poprvé, co se Penn vydal na Ukrajinu. Zavítal tam už loni v listopadu. Tehdy jel i do Doněcké oblasti, aby navštívil frontové linie ukrajinské armády.