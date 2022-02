Vleklý spor, který v úterý skončil ve Spojených státech, má potenciál proměnit přístup k ženám ve sportu. Tamní fotbalistky se dohodly s americkým svazem, že budou na všech turnajích dostávat stejné odměny za účast v národním týmu jako jejich kolegové. Dohoda přichází po šesti letech od chvíle, kdy se proti nerovným výdělkům ozvala šestice předních hráček. V té době dostávaly ženy na odměnách, výkonnostních bonusech, ale také třeba stravném zhruba o 40 procent méně než muži.

Dohoda je překvapením. Hráčky před dvěma lety neuspěly se svou žalobou u federálního soudu, v níž žádaly kromě narovnání podmínek také odškodné 66 milionů dolarů – asi 1,4 miliardy korun. Svaz proto nyní nic nenutilo, aby na vyrovnání přistoupil. A kromě budoucích rovných odměn se dohodl také na odškodném pro fotbalistky ve výši 24 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 500 milionů korun.

Odhodlání odstranit diskriminaci fotbalistek může inspirovat i další země. Ke sbližování rozdílů v odměnách žen a mužů už se zavázaly svazy v Norsku, Austrálii a Nizozemsku. Problém se navíc netýká jen fotbalu, ale většiny sportů, v nichž působí profesionální hráči. I tam se nyní mohou začít věci měnit.

Hlavní potíž odměňování fotbalistek se neprojevuje v národních týmech, ale na klubové úrovni. Nejlépe placení fotbalisté světa jako Portugalec Cristiano Ronaldo, Argentinec Lionel Messi nebo Brazilec Neymar berou bez započítání sponzorských smluv částky kolem 70 milionů dolarů ročně. Příjem nejlepších fotbalistek je zhruba 500 tisíc dolarů za rok, tedy stočtyřicetkrát nižší.

Proti sblížení odměn mužů a žen se nejčastěji namítá, že ženský fotbal nedosahuje kvality ani popularity toho mužského, a tudíž nepřináší podobně vysoké příjmy od sponzorů. Takový přístup – byť má pravdivý základ – ale není dlouhodobě udržitelný. Pokud bude mít zaměstnanec ve standardní firmě miliony sledujících na sociálních sítích, může svému podniku teoreticky vygenerovat vyšší příjmy, protože bude lepší propagací značky než jeho virtuálně neatraktivní kolega. Přesto není morální a leckde ani legální, aby za stejnou práci dostával stočtyřicetkrát vyšší mzdu.

Bylo by dobré, aby si největší světové kluby vzkaz vyslaný americkým fotbalovým svazem osvojily. Vzhledem k nynějším velkým příjmům by si mohly podporu ženského sportu dovolit. Pokud by část peněz z mužského fotbalu využily ke snížení diskriminace fotbalistek, prospělo by to celé společnosti. Ženský fotbal by se stal kvalitnější a snáze by vytvářel vzory, které přivedou ke sportování malé dívky napříč kontinenty. V době, kdy se například západní země potýkají s nárůstem obezity, by to byl větší přínos než sledovat, jak majitelé fotbalových klubů za miliardy nakupují do své sbírky další mužskou hvězdu s rekordní smlouvou.