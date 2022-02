Brutalita zločinů z 90. let je dnes už pryč, některé věci se ale ani v současné době nemění. Třeba to, že hodně kauz vede do ztracena. „Dnes se i v podsvětí všechno řeší u stolu, kde jsou právníci v kravatách, všechno je voňavé a naleštěné,...

11. 2. 2022 ▪ 12 min čtení