Dětským hospicem si s manželem plní sen. Na jeho vznik věnovali loni 1,5 miliardy korun, třetinu svého majetku. Vítězkou v kategorii TOP žena veřejné sféry Česka 2021 je Katarína Vlčková, lékařka specializující se na paliativní péči a spoluzakladatelka Nadace rodiny Vlčkových.

Foto: Tomáš Nosil

Uplynulý rok byl pro Katarínu Vlčkovou ve znamení filantropie. V polovině března spolu s manželem Ondřejem, šéfem společnosti Avast, oznámili, že zakládají nadaci, do které vloží 1,5 miliardy korun, aby mohli vybudovat dětský hospic a paliativní středisko. V dubnu pro něj pořídili prostory – dlouho chátrající usedlost Cibulka v pražských Košířích.

Od roku 2013 pracuje Katarína Vlčková v domácím hospicu Cesta domů. Jako lékařka pečující o umírající ví, že nad smrtí nemůže zvítězit. Snaží se ale pacientům odchod ze světa co nejvíce ulehčit. Prostřednictvím dobročinného projektu Zlatá rybka, který s manželem spustili v roce 2015, také plní přání těžce nemocným dětem. „Typy přání se liší podle toho, v jakém stadiu nemoci se rodina dítěte ke Zlaté rybce dostane. U dětí, které jsou už hodně nemocné, převažují materiální přání. Děti, jež nemoc překonaly, je jim lépe nebo ještě nejsou v těžším stadiu, upřednostňují možnost někam vyjet nebo se s někým potkat,“ říká Vlčková s tím, že přání bývají mnohdy velmi emotivní. „Někdy si děti přejí dát dárek rodičům. Chtějí se jim odvděčit za to, jak se o ně starají. To bývá taky hodně dojemné, i když pro rodiče je často těžké dárek přijmout,“ dodává k neziskové organizaci Zlatá rybka, jejíž existence byla spouštěčem založení vlastní rodinné nadace.

„Chceme postavit dětský hospic a paliativní středisko. Dává to větší smysl než mít 15 porsche v garáži,“ uvedl loni Ondřej Vlček k tomu, proč se rodina rozhodla do nadace vložit třetinu svého majetku. Částka je podle jeho ženy, rodačky z Bratislavy, tak vysoká i proto, že mají s manželem zkrátka z čeho dávat. „Neberu to tak, že by šlo o nějakou oběť a že se zbavujeme peněz. Je to způsob, jak je můžeme smysluplně využít. Částka se odvíjí od toho, co nám bylo s manželem dáno,“ vysvětluje Katarína Vlčková. Cibulku plánují Vlčkovi přebudovat na hospic do roku 2026. „Rádi bychom pro rodiče a jejich nemocné děti vytvořili místo, kde snadno najdou to, co potřebují,“ dodává Vlčková k výstavbě hospicu, ve kterém by mělo být 10 lůžek.

Paliativní péče, jíž se věnuje devět let, pro mnohé lékaře příliš atraktivní není, Katarína Vlčková má však k oboru osobní vztah. „Když jsme se s manželem potkali, byla jeho maminka nemocná a umírala v lůžkovém hospicu. Tahle zkušenost mě i manžela hodně ovlivnila. Byla jsem tehdy v prváku na medicíně a strašně mě zaujalo, že lékař může pomoci nejenom tím, že pacientovi podá lék,“ popisuje. „Pro mě není těžké přijmout fakt, že nedokážu všechno. Mým cílem není člověka donekonečna držet naživu, ale to, aby mohl závěr života strávit tak, jak sám chce. S tím mu mohu pomoct. To není bezvýchodné. Mě to hodně obohacuje.“

