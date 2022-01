Manažerka, která si umí vybrat schopné lidi

Kateřina Jirásková, vítězka kategorie TOP manažerka Česka 2021, zajišťuje toky peněz a financování v konglomerátu desítek firem skupiny PPF, jejíž souhrnná bilanční suma je kolem jednoho bilionu korun. Stará se tak o majetek, který by pokryl asi dvě třetiny ročních rozpočtových příjmů českého státu.

Foto: Karel Cudlín

Bývalí i současní spolupracovníci mluví o devětačtyřicetileté finanční ředitelce PPF Kateřině Jiráskové s respektem. Vyzdvihují její odbornost, talent při sestavování týmů a pracovitost. „Vždy dodává více, než musí. Možná je to dané i tím, že je žena a cítí, že musí být o level výš, aby v mužském prostředí uspěla,“ říká jeden z nich, který si přál zůstat v anonymitě. Svojí erudicí a loajalitou si Jirásková v minulosti také otevřela dveře k hlavnímu akcionáři PPF Petru Kellnerovi. Kellner a PPF v minulosti prosluli úspornou komunikací, a když příležitostně potřebovali něco médiím sdělit, byla to často právě finanční ředitelka, kdo před veřejností reprezentoval „vlídnou tvář“ skupiny.

Do vedení největší firmy v Česku se Jirásková dostala díky předchozí mnohaleté zkušenosti v oblasti kapitálových trhů. Po studiích na VŠE začínala v Conseq Finance, firmě tehdy orientované na obchodování s dluhopisy. Tam byl jejím šéfem Petr Milev, jenž se pro mladou obchodnici s obligacemi stal tak trochu mentorem. V roce 2000 Milev odešel do PPF budovat divizi na správu aktiv a Jiráskovou si přivedl s sebou jako portfolio manažerku. Kellnerova skupina tehdy vlastnila Českou pojišťovnu, později vytvořila společný podnik s italskou Generali. Generali PPF Asset Management nakonec spravoval majetek penzijních fondů asi za devět miliard eur. Když se pak Milev přesunul do vedení PPF banky, stala se Jirásková místo něj šéfkou největší firmy na správu aktiv v zemi.

V této roli se naplno ukázal její talent vybírat si do týmu schopné profesionály a motivovat podřízené. Všiml si toho i hlavní akcionář PPF Petr Kellner, neboť divize občas připravovala posudky a ocenění pro jeho plánované investice. V roce 2013 si majitel PPF Jiráskovou vybral za finanční ředitelku celé skupiny. Tak se stala součástí nejužšího okruhu jeho spolupracovníků. Jako CFO byla v posledních letech u všech zásadních transakcí či změn ve skupině. Mezi ní a nejbohatším Čechem byl natolik blízký vztah, že občas obě rodiny trávily společné dovolené.

Svůj medailonek ve výroční zprávě za rok 2019 Jirásková nadepsala mottem: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ V té době se už na PPF řítila pohroma v podobě koronavirové pandemie, která zasáhla jeden z pilířů podnikání skupiny – splátkovou firmu Home Credit. Největší nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů na světě, působící v deseti zemích od Ruska až po Čínu, strhl o rok později celou PPF do ztráty 7,4 miliardy korun. Šlo o první ztrátu za třicet let existence PPF. Situaci zkomplikovalo i Kellnerovo nečekané úmrtí loni v březnu. Kateřina Jirásková se stala členkou nově vytvořeného čtyřčlenného řídícího výboru, vedeného menšinovým akcionářem Ladislavem Bartoníčkem.

