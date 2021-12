Nová Kaledonie

Lidé odmítli nezávislost, bývalá kolonie zůstane Francii

Ve třetím a závěrečném referendu obyvatelé Nové Kaledonie odmítli nezávislost na Francii. Proti hlasovalo 97 procent voličů. Nová Kaledonie je francouzské zámořské území v Tichém oceánu, má rozsáhlou autonomii a žije v ní asi 270 tisíc lidí. Nedělní hlasování ale doprovázela nízká účast. K urnám přišlo sotva 44 procent voličů. Zastánci nezávislosti referendum bojkotovali, protože ho chtěli kvůli koronavirové pandemii odsunout na jiný termín. Francouzský prezident Emmanuel Macron ale požadavek odmítl. Francie a Nová Kaledonie se po násilnostech na konci 80. let dohodly, že obyvatelé dostanou tři možnosti, aby se vyjádřili ke své budoucnosti. Předchozí referenda se konala v letech 2018 a 2020 a účast se pohybovala kolem 80 procent.

Kanada

Vláda vyplatí stamiliardy jako odškodné za odebírání dětí

Celkem 40 miliard kanadských dolarů, v přepočtu přes 700 miliard korun, zaplatí kanadská vláda rodinám původních obyvatel země. Těm od 19. století odebírala děti, umisťovala je do internátních škol a svěřovala do pěstounské péče. Podle agentury Reuters rozhodla kanadská vláda o odškodnění v pondělí. Program, který zasáhl rodiny asi 150 tisíc dětí, skončil teprve v roce 1996. Řada dětí po oddělení od původních rodin zažila šikanu, bití nebo sexuální zneužívání. Kanadská Komise pro pravdu a usmíření uvedla ve své zprávě z roku 2015, že přes čtyři tisíce dětí v internátních školách zemřely. Nárok na odškodnění bude nyní mít asi 55 tisíc osob, které systém postihl.

Austrálie

Žena doplatila na nové jméno Facebooku, smazal jí účet

Jméno Metaverse, pod kterým si v roce 2012 australská umělkyně Thea‑Mai Baumannová založila instagramový účet, jí způsobilo problémy. Když letos v říjnu média přinesla zprávu, že mateřská společnost Instagramu Facebook změní název na Meta, umělkyně zjistila, že její účet administrátoři zablokovali. Facebook totiž názvem Meta odkazuje na koncept virtuálního světa, který se snaží vytvořit, a pojmenoval ho stejně jako profil Baumannové – metaverse. Administrátoři jako důvod zablokování účtu uvedli, že se Baumannová na síti vydávala za někoho jiného. Společnost chybu uznala teprve začátkem prosince po dotazu novinářů z listu New York Times. Následně účet ženě obnovila.

USA

Dcera prvního amerického astronauta vzlétla do vesmíru

Raketa New Shepard soukromé společnosti Blue Origin vynesla v sobotu k hranicím vesmíru posádku, jejíž členkou byla i dcera prvního amerického astronauta Alana Sheparda. Blue Origin vlastní druhý nejbohatší člověk světa a zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Čtyřiasedmdesátiletá Laura Shepardová Churchleyová je nejstarší dcerou Alana Sheparda a Bezos po ní raketu pojmenoval. Let trval přes deset minut, během kterých loď vystoupala do výšky 100 kilometrů. Byl tak o pět minut a 187 kilometrů kratší než Shepardův průkopnický let přesně před šedesáti lety. Kromě Shepardové byl na palubě také Michael Strahan, bývalý profesionální hráč amerického fotbalu a televizní celebrita, a další čtyři platící pasažéři. Svůj první let s modulem RSS New Step podnikla raketa New Shepard letos v červenci. Na palubě byl tehdy i Bezos. Druhý let se uskutečnil v říjnu.

Jeff Bezos raketu pojmenoval po Lauře Shepardové Churchleyové (vlevo). Foto: ČTK

Malta

První evropská země chce legalizovat marihuanu

Maltský parlament v úterý odhlasoval legalizaci pěstování a užívání marihuany pro vlastní potřebu a rekreační účely. Pokud zákon podepíše prezident George Vella, bude povoleno na Maltě pěstovat až čtyři rostliny marihuany a držet až sedm gramů sušiny bez postihu, uvedla agentura Reuters. V tom případě by byla Malta první evropskou zemí, která by toto povolila. Zakázáno ale zůstává kouřit marihuanu na veřejnosti či před dětmi. Ministr Owen Bonnici při rozpravě v parlamentu uvedl, že Malta novou legislativou prosazuje politiku, která se snaží snížit dopad závislostí na společnost. Odmítl obavy z růstu konzumace drog. Podle premiéra Roberta Abely nový zákon umožní, aby si lidé nemuseli marihuanu kupovat na černém trhu. Pro nový zákon hlasovalo 36 zákonodárců, proti bylo 27.