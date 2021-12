USA

Pro nocležníky v proslulém domě budou nastraženy pasti

Fanoušci snímku Sám doma z roku 1990 si mohli v úterý přes Airbnb zarezervovat přespání v domě filmové rodiny McCallisterových. Dům stojící v Chicagu byl k pronájmu na noc z 12. na 13. prosince. Pobyt vyjde na pouhých 25 dolarů (563 korun) a byl určen pro skupinku čtyř lidí. Na hosty čeká kevinovské nastražování pastí, nejlepší chicagská pizza či večeře při svíčkách s makarony připravenými v mikrovlnce. A chybět nebude ani živá tarantule. Hosté si na památku odnesou letošní novinku stavebnice Lego, ze které si pak dům mohou složit. Filmové studio Disney chce pronájmem domu připomenout vydání remaku filmu Sám doma s názvem Home Sweet Home Alone. Ten je nyní dostupný na streamovací platformě Disney+. Diváci ale remake nepřijali. V české databázi ČSFD.cz má snímek hodnocení 10 procent, což ho řadí mezi 300 nejhorších filmů. Na IMDb spadající pod americkou společnost Amazon získal jen 3,6 hvězdičky z 10.

Čína

Apple pomohl prodeji telefonů tajnou dohodou s Čínou

Generální ředitel americké technologické společnosti Apple Tim Cook před lety uzavřel tajnou dohodu, která potlačila hrozby pro podnikání firmy na čínském trhu. Apple za to pomohl Číně při rozvoji tamního technologického sektoru. Napsal o tom v úterý server The Information s odvoláním na rozhovory a interní dokumenty Applu. Dodal, že hodnota této dohody se odhaduje na více než 275 miliard dolarů (přes šest bilionů korun). Cook podle serveru dohodu připravil v roce 2016 při osobních schůzkách s čínskými představiteli. Cílem schůzek bylo zastavit vlnu opatření čínských regulátorů namířených proti Applu. Tato opatření spolu s negativní publicitou vedla k poklesu prodeje telefonů iPhone v Číně. Apple v té době čelil zhoršujícím se vztahům s tamními představiteli, kteří se domnívali, že podnik dostatečně nepřispívá k rozvoji čínské ekonomiky. Dohoda, kterou Cook uzavřel, podle The Information umožnila Applu uspět na čínském trhu. List Daily Mail upozorňuje, že americké korporace nyní ve Spojených státech čelí kritice kvůli rozšiřování aktivit v Číně, která je obviňována z porušování lidských práv.

Velká Británie

Koncept ekologického letadla na vodík je připraven

Letecká doprava nakročila k době, kdy nebude do ovzduší vypouštět emise oxidu uhličitého. Britská výzkumná organizace Aerospace Technology Institute (ATI) představila v pondělí návrh letadla na vodík. To má být schopno dosáhnout výkonu současných letadel a přepravit 279 cestujících. V provozu by mohlo být od poloviny 30. let. Projekt vývoje vodíkového letadla FlyZero zorganizovala britská vláda ve spolupráci se soukromým sektorem. Vláda také slíbila ATI příspěvek na technologické inovace a plnění klimatických cílů. Ten má v letech 2013 až 2026 činit 1,95 miliardy liber (asi 58 miliard korun), stejnou částkou mají přispět také firmy.

Vodíkové letadlo má dosáhnout výkonu současných strojů a přepravit 279 cestujících. Foto: DFT

Francie

Horolezec dostal půl pokladu, který našel na Mont Blancu

Déle než půlstoletí ukrývala nejvyšší hora Evropy Mont Blanc neobvyklý poklad – truhlu plnou safírů, rubínů a smaragdů. Náhodou ji našel v roce 2013 horolezec, který nález předal policii. Není jasné, odkud truhla pocházela. V 50. a 60. letech se v oblasti zřítila dvě indická letadla, takže vyšetřovatelé se domnívají, že truhla patřila někomu z cestujících. Nepodařilo se však vypátrat komu, proto nyní, po osmi letech, horolezec, který zůstal v anonymitě, získal polovinu nalezených drahokamů v hodnotě 150 tisíc eur, tedy v přepočtu přes 3,8 milionu korun. Druhá půlka je prozatím uložena v muzeu ve francouzském městě Chamonix.