Dopady pandemie koronaviru Američanům ozřejmují hořké rčení z dob socialistického Československa „nejsou lidi“. Na pandemií překopaném pracovním trhu scházejí například řidiči tiráků a v předvánočním čase se objevil nový úzký profil. Nedostávají se Santa Clausové. Mitch Allen, zakladatel agentury HireSanta (Najmi Santu), ještě nikdy takovou nouzi nezažil. Důvodů je více.

Uvěřitelný, zkušený Santa bývá obvykle starší muž při těle. Což je z hlediska covidu riziková skupina. „Několik stovek Santa Clausů za poslední rok a půl odešlo,“ svěřil pan Allen svoji smutnou zkušenost listu Washington Post. Řada dalších Santů se rozhodla letošní sezonu vynechat nebo dávají přednost on‑line návštěvě. Jenže to možná stačí rodinám, zatímco firemní večírky a obchody preferují osobní účast.

Převis poptávky nad nabídkou ovšem na druhou stranu přeje těm, kdo se rizik nebojí. Podle Susen Mescoové, která v Denveru už čtyřicet let provozuje školu pro Santa Clause, si její klienti letos mohou přijít na dobré peníze. Ve velkých městech, kde je zájem největší, dostanou okolo 300 dolarů za hodinu, v průměru se letos gáže zvedly o 12 procent. Nedostatek Santů pak nabízí i více příležitostí ženám. Ty dosud chodily spíše jako doprovod, když si zákazník vyžádal pana a paní Clausovi. Letos se osamostatnily. „Paní Clausová přijde a řekne: Santa má letos se vším tolik práce, že mě požádal, abych vás navštívila, zjistila, co si přejete k Vánocům, a vyřídila mu to,“ líčí Mitch Allen, co se tento měsíc odehraje v řadě amerických domácností.

A že příležitost přeje připraveným, potvrzují i ti, kteří letos budou mít premiéru. Chris Kennedy absolvoval kurz v New England Santa Society (Spolek Santů Nové Anglie) a svoji první velkou zakázku získal v Little Rocku v Arkansasu. Nasmlouval si 160 on‑line vystoupení a 15 osobních. Další už odmítá, chce si svátky také sám užít, přímo na Vánoce pracovat nebude. Místo zvolání „ho, ho, ho“ tak letos někteří zájemci o Santu uslyší „no, no, no“, nejsou lidi. Vánoce jsou časem zázraků, ale neviditelná ruka trhu je evidentně neumí.