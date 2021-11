Radujme se, veselme se, Amerika se otevřela, po roce a půl je opět možné cestovat do USA. Ale s podmínkou, že příchozí musí být plně očkovaní. Což nedočkaví turisté či příbuzní, kteří byli osmnáct měsíců za oceánem odstřiženi od rodin, rádi podstoupí. V samotných Spojených státech se však kolem očkování strhla obdobná hádka, jakou vidíme také v Česku. Část občanů si vakcínu do těla vpravit nenechá, buď očkování nevěří, nebo jsou principiálně proti tomu, aby státní moc lidem cokoliv přikazovala. Svobodu! I kdyby nás to mělo stát život.

V Česku se toho politicky chopil dnes už bývalý poslanec Lubomír Volný. Se svou „dialekticky“ poskládanou nabídkou – a také s bývalou prezidentskou kandidátkou za KSČM Janou Bobošíkovou i s moralizující katoličkou Hanou Lipovskou – ale v parlamentních volbách propadl.

Ve Spojených státech s odporem proti očkování politicky pracují mnozí republikáni, a jak vyplývá z průzkumů i ze situace přímo v terénu, mezi jejich voliči to na rozdíl od českého pokusu exposlance Volného odezvu má. Proočkovanost v republikánské základně je menší než v celé populaci a už opravdu nápadně nižší než mezi demokraty.

Nejméně jednu dávku vakcíny v USA do konce letošního září dostalo 77 procent dospělé populace. Z průzkumu Gallupova ústavu ve stejné chvíli vyplynulo, že mezi republikány to bylo jen 56 procent, zatímco mezi demokraty 92 procent. Republikánští politici a jim nakloněná média, jako například moderátoři televize Fox News, kteří šíří skepsi nebo přímo podněcují odpor k očkování, by si tak mohli pogratulovat. Jejich pochyby mezi příznivci republikánů rezonují, mnozí odpírači očkování pak své svobodné odmítnutí vakcíny považují za absolutní, konečné. Jenže ve skutečnosti je to dosti neslavná, až sebedestruktivní výhra. Vakcinační nepoměr mezi demokraty a republikány se nyní v USA zřetelně promítá i do počtu obětí covidu. Jen v opačném gardu. Republikánů umírá více než demokratů.

Vyplývá to z analýzy dat, rozdělených podle výsledků loňských prezidentských voleb. Porovnávají se okresy (counties), kde výrazně zvítězil demokrat Joe Biden, s okresy, kde naopak přesvědčivě vyhrál republikán Donald Trump. V Trumpových regionech byla koncem října úmrtnost na covid 25 lidí na 100 tisíc obyvatel. Což je třikrát více než v Bidenových okresech (7,5 na 100 tisíc). Tento trend rozevírajících se nůžek v USA pozorují posledních pět měsíců. Tedy od nástupu varianty delta, kde tím rozhodujícím faktorem, zda nakažený skončí s těžkým průběhem v nemocnici a případně nákaze podlehne, je právě očkování.

Spokojenost republikánských politiků zpochybňujících vakcinaci s tím, jak pěkně jim jejich taktika funguje, je ve skutečnosti hodně krátkozraká. Může se jim stát, že příští volby prohrají, protože řady voličů, kteří by republikánům jinak dali hlas, mezitím prořídnou.