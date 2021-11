USA

Nejnovější Bond může kvůli covidu prodělat miliardy

Nový snímek ze série o Jamesi Bondovi s názvem Není čas zemřít utržil od premiéry celosvětově už 730 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 16,5 miliardy korun. Ani globální zájem však podle hollywoodského magazínu Variety nebude filmu stačit, aby byl ziskový, protože z utržené sumy budou odečteny peníze, které musí producenti ze studia MGM zaplatit promotérům, a také náklady, jež přineslo zdržení premiéry o 17 měsíců. Posun způsobila právě covidová pandemie. Magazín odhaduje, že film po stažení z kin skončí ve ztrátě 100 milionů dolarů, v přepočtu přes dvě miliardy korun. Studio MGM však informaci magazínu odmítlo. Věří, že letošní bondovka nakonec bude zisková.

Jižní Korea

Vláda chce zakázat restauracím podávat psí maso

Pojídání psů v asijských zemích bývá u Evropanů terčem nepochopení i vtipů. Prezident Mun Če‑in však nyní chce Jižní Koreu zbavit pověsti země, kde si lidé pochutnávají na domácích mazlíčcích. Vláda se zabývá návrhem zákona, který by konzumaci psího masa zakázal, navíc jeho obliba mezi Korejci klesá. Zatímco ochránci zvířat návrh vítají, podle odpůrců je psí maso tradičním korejským pokrmem a země se tak zbavuje své identity. Jižní Korea zavřela restaurace servírující jídla z psího masa už v roce 1988. Bylo to ale jen nakrátko po dobu olympiády v Soulu.

USA

NASA zkusí, zda lze zabránit srážce Země s malým tělesem

Vesmírná agentura NASA zahájila ve středu misi DART zaměřenou na přípravu ochrany Země před možným nebezpečím srážky s vesmírným tělesem. Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX vynesla modul, který zamířil k planetce Didymos, aby nárazem do jejího malého měsíce ovlivnil trajektorii tohoto binárního systému, tedy dvou objektů, jež k sobě poutá gravitace. Raketa vynesla do vesmíru aparát, který k planetce dorazí na podzim příštího roku. Přímým cílem je její měsíc Dimorphos. Náraz rychlostí 6,6 kilometru za vteřinu by měl oblety tohoto tělesa o průměru 160 metrů pozměnit a tím i ovlivnit trajektorii Didymosu. Binární systém Didymosu pro Zemi nyní žádné nebezpečí nepředstavuje. Byl jen vybrán k otestování možnosti ovlivnit trajektorii potenciálně nebezpečných těles pomocí kinetické energie.

Rakousko

Nechte se očkovat, můžete vyhrát dům, vzkazuje ORF

Neobvyklou akcí chce rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF přimět víc lidí k očkování. Ze své iniciativy spustila očkovací loterii. Vyhrát se dá asi tisíc cen, třeba montovaný rodinný dům, elektroauto, chytré televize nebo vybavení kuchyně. Všechny ceny dávají k dispozici rakouské podniky. Soutěž odstartovala v pondělí. Zúčastnit se mohou lidé starší 18 let, kteří v zemi žijí a nechali či nechají si mezi 1. říjnem a 20. prosincem dát první, druhou nebo třetí dávku vakcíny proti covidu‑19. Zaregistrovat se pak musí na webu ORF. Potvrzením o očkování se budou muset prokázat v případě výhry. Kdo měl štěstí, bude oznámeno na Štědrý den. Ředitel ORF Alexander Wrabetz uvedl, že novinářky a novináři jednotlivých stanic dělají vše pro to, aby o koronaviru informovali na základě vědeckých poznatků. „Přesto vysvětlování a informování někdy nestačí,“ řekl.

Kvůli vysokému počtu nakažených platí od pondělí v Rakousku lockdown pro všechny, včetně očkovaných. Foto: Reuters

USA

Spacey musí zaplatit tvůrcům seriálu 31 milionů dolarů

Americký herec Kevin Spacey prohrál spor s producenty seriálu Dům z karet, kterým arbitráž přiznala nárok přibližně na 31 milionů dolarů odškodného a výloh. Spacey v seriálu hrál hlavní postavu, před čtyřmi lety ale o roli přišel kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování mladých mužů. Společnost MRC, která seriál o politických intrikách ve Washingtonu produkovala, uvádí, že jí odchod Spaceyho způsobil „značné ztráty“. Informace o výsledku arbitráže se dostala do médií poté, co se MRC obrátila na soud v Los Angeles se žádostí o potvrzení urovnání. To ukládá Spaceymu a jeho dvěma produkčním společnostem povinnost zaplatit odškodné 29,5 milionu dolarů a k tomu náklady druhé strany na proces ve výši skoro 1,5 milionu dolarů.