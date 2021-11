„Musím položit tu neodkladnou a samozřejmou otázku: Kdo je ten pán? Jak zbohatl? A jaké má úmysly?“ Tak plamenně se v roce 2003 ptal britský poslanec, bývalý ministr sportu a dlouholetý fanoušek Chelsea FC Tony Banks, když jeho milovaný londýnský klub koupil za 233 milionů dolarů 36letý Rus Roman Abramovič. V té době sice už jeden ne příliš úspěšný fotbalový klub v první anglické lize cizinec vlastnil – Egypťan Mohamed Al-Fayed byl majitelem Fulhamu –, ale teprve někdejší gubernátor Čukotky nastartoval skutečnou globalizační revoluci. A zrovna v něčem tak tradičním, jako je anglický fotbal.

Abramovičova příkladu dva roky poté následoval Američan Malcolm Glazer, jenž si pořídil Manchester United, pak jeho krajan Randy Lerner investoval do Aston Villy. A rokem 2007 se datuje začátek masivní invaze z Orientu. Do Manchesteru City, tehdy ještě průměrného klubu, napumpovala miliardy společnost ze Spojených arabských emirátů. Vlastníky dalších mužstev se stali Číňané či Thajci. A do tohoto týdne zatím poslední nákup se týkal Newcastle United, dosud nevýrazného klubu, který letos v říjnu převzal saúdskoarabský Veřejný investiční fond, v jehož čele stojí faktický vládce ropné velmoci, princ Muhammad bin Salmán. Saúdská společnost disponuje rozpočtem, který násobně převyšuje možnosti jejích nynějších konkurentů v Premier League.

