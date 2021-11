V Anglii, Itálii i dalších zemích vlastní řadu fotbalových klubů soukromé společnosti. A to včetně těch patřících východním oligarchům či ropným šejkům. Jiné to je v Německu, kde v tamní první i druhé lize platí pravidlo 50+1. Nařizuje, že mateřské fotbalové spolky jednotlivých klubů, jež byly do roku 1998 výhradně neziskovými organizacemi, musí mít v klubu většinový podíl. Privátní firmy tak nemohou nad kluby získat kontrolu. Podobný předpis platí i v Rakousku.

S návrhem, aby se o něčem podobném uvažovalo i v Anglii, přišel letos v dubnu v rozhovoru pro deník The Independent Keir Starmer, jenž je v Británii od loňska předsedou opoziční Labouristické strany. „Německý model je docela zajímavý,“ řekl Starmer, když kritizoval snahu majitelů největších klubů vytvořit takzvanou Superligu, kam by měly přístup jen nejbohatší evropské týmy. Návrh vyvolal velký odpor fanoušků a kluby se ho nakonec vzdaly.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 60 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.