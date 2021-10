Maminka Pavly Šimůnkové zemřela dva týdny před tím, než měla nárok jít na očkování. Autor ▪ HN – Václav Vašků

Právě před rokem, 1. listopadu 2020, Česko dosáhlo tragického světového rekordu. Byl to první den, kdy se země dostala na špici v počtu zemřelých na obyvatele kvůli covidu. Smutné prvenství si udržovala až do jara. Pozůstalí vyprávějí, které momenty podle nich o katastrofě rozhodly. A na co bychom měli myslet nyní, když jde zase do tuhého.