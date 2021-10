Na jaře roku 1919 všichni věřili, že španělská chřipka, která si po celém světě vyžádala desítky milionů mrtvých, je na ústupu. Jenže virus A/H1N1 na začátku roku 1920 udeřil znovu a v celkovém součtu skosil 50 milionů lidí. Nemoc získala přívlastek „španělská“ proto, že tato tehdy neutrální země jako první o jejím výskytu informovala, zatímco válčící státy její existenci tajily.

V historických knihách se píše, že v průběhu roku 1920 se život v Evropě vrátil do normálních kolejí. Jenže co se stalo s ještě nedávno vraždícím virem? Podle virologa Jeffreyho Taubenbergera z amerického Národního ústavu zdraví, který poskytl rozhovor listu Washington Post, „španělský“ virus nezmizel ze dne na den, jen po jaře 1920 způsoboval lehčí průběh onemocnění. Pomohlo také to, že planeta byla předchozím virem dostatečně promořená – v roce 1920 se už dalo říct, že se jím nakazila třetina planety. Nyní se uvádí, že koronavirem způsobujícím covid‑19 se od začátku roku 2020 nakazila zhruba čtvrtmiliarda lidí. A to jsou pouhá tři procenta světové populace. Vědci však věří, že k ukončení současné pandemie přispěje spíše účinné očkování.

