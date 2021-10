Ve svahu na konci havlíčkobrodského parku blízko Havlíčkova náměstí se tyčí na čtyřmetrovém žulovém podstavci stejně vysoká monumentální socha muže s bojovně vztyčenou pravicí zaťatou v pěst. Kolos není samozřejmě nikdo jiný než Karel Havlíček Borovský, ulitý z bronzu z roztavených rakousko‑uherských kanonů. Skulpturu legendárního žurnalisty a literáta od Bohumila Kafky sem umístili v roce 1924. Původně měla stát pět set metrů odtud, na hlavním náměstí, kde se počítalo s tím, že nahradí morový sloup. Ale tehdejším památkářům a umírněnější části havlíčkobrodské radnice se tomu nakonec podařilo navzdory prvorepublikovému havlíčkovskému kultu zabránit.

„Jó, už vím. To je ten, co ho odvezli do Brixenu,“ rozpomene se Tereza, šestnáctiletá studentka obchodní akademie, sedící s kamarádem na pomníku padlým z květnového povstání 1945 jen pár metrů od Havlíčkovy sochy. „Protože udělal něco špatně, ale už nevím co,“ odpovídá dívka na další otázku. Jejímu vrstevníkovi jméno Karla Havlíčka neříká už vůbec nic. „Nejsem místní,“ vysvětluje.

