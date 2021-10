V boji s jednou z nejhrozivějších infekčních chorob světa dochází k zásadnímu obratu. Světová zdravotnická organizace dala poprvé zelenou vakcíně proti malárii. Očkovat se jí začnou děti v nejvíce ohrožených oblastech subsaharské Afriky už ve věku pěti měsíců. Čtyři dávky vakcíny uchrání před nákazou miliony dětí a desetitisícům z nich zachrání život.

„Je to historická chvíle. Dlouho očekávaná dětská vakcína proti malárii je průlomem ve vědě, dětském lékařství a v boji s malárií. Očkování spolu s již existujícími prostředky pro prevenci nemoci může zachránit desetitisíce dětských životů ročně,“ přivítal před deseti dny generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus doporučení expertů ohledně nové vakcíny RTS, S/AS01 pro očkování dětí v nejvíce postižených oblastech subsaharské Afriky.

Podle Global Burden of Disease Study případů malárie ve 21. století sice ubývá, globálně však činí pokles pouhých 0,8 procenta ročně a od roku 2015 se výskyt malárie ve čtyřiceti zemích světa naopak opět zvyšuje. Podle Světové zdravotnické organizace onemocnělo v roce 2019 touto nemocí 229 milionů lidí a 409 000 na ni zemřelo. Plných 94 procent všech nakažených a zemřelých tvoří obyvatelé subsaharské Afriky. Největší hrozbu představuje malárie pro děti do pěti let, které tvoří dvě třetiny všech obětí na životech. Choroba ohrožuje také těhotné ženy.

