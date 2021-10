Foto: Shutterstock Svahy nad řekou Ahr, kde se víno pěstuje už po staletí, erodují. A zdejší vinaři vědí, že důvodem je klimatická změna.

Klimatická změna nutí německé vinaře, aby upravili desítky let staré postupy. Jinak hrozí, že slavná vína od Rýna či Mosely ztratí svoji tradiční chuť. Vinohradů začíná ubývat kvůli erozi půdy a nezájmu o těžkou práci. Je tu ale nejmladší generace vinařů, kteří jsou odhodláni se s novou situací vyrovnat. Nechtějí jen tak přijít o dědictví předků, které se v mnoha rodinách táhne stovky let do minulosti.