Malý ostrov Tangier při americkém pobřeží Atlantiku může kvůli vzrůstající hladině moře do třiceti let zmizet pod vodou. Jeho obyvatelé nevěří, že jde o důsledek klimatických změn. Lidé z Tangieru vůbec nevěří na klimatické změny. Zato věří ve slib Donalda Trumpa, že jejich domov zachrání. I proto se ho chystají za tři roky znovu volit.

Při příjezdu lodí k ostrovu Tangier uprostřed mořské zátoky Chesapeake při americkém pobřeží Atlantiku máte pocit optického klamu. Jako by stejnojmenné přístavní městečko nestálo na pevnině, ale houpalo se přímo na hladině. Jenže přelud to ani tak moc není. Nejvyšší body ostrova jsou jen čtyři stopy, 1,2 metru, nad hladinou. A té pevniny navíc už moc nezbývá. Od poloviny 19. století ostrov ztratil dvě třetiny své původní rozlohy. V posledních desítkách let se moře zakusuje do vnitrozemí stále rychleji, pobřežní čára se posunuje o více než tři metry ročně, každý rok ztrácí Tangier osm akrů souše. V současnosti jsou jí už jen necelé tři kilometry čtvereční.

Vědci mají jasno: na vině jsou klimatické změny. V jejich důsledku se zrychluje zvyšování hladiny moře a také počasí je větrnější, což má za následek vyšší, prudší vlny, jež míří proti ostrovu. Při současném tempu úbytku pevniny může být Tangier podle oceánologů v roce 2050 zcela pod vodou. A pokud by se naplnily ty nejpesimističtější scénáře, mohlo by se tak stát dokonce ještě o patnáct let dříve. „Občané Tangieru se mohou stát prvními klimatickými uprchlíky v USA,“ konstatovala v roce 2016 studie, kterou vypracovali oceánologové ze ženijního útvaru americké armády (US Army Corps of Engineers).

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »