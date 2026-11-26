Je rozhodně nejvlivnějším Čechem ve světovém lyžování a nejsilnějším hráčem v lyžařském prostředí u nás. Sám tyhle nálepky nemá zrovna v lásce, stejně jako rozhovory pro média, kterými odjakživa šetří.
Jeden z nejbohatších českých podnikatelů Tomáš Němec se kolem lyžování pohybuje přes půl století. Nejdříve jako vrcholový lyžař, dnes hlavně jako investor, majitel továrny v Novém Městě na Moravě, několika světoznámých značek i profesionálního závodního týmu Kästle Racing Team. Dlouhodobě podporuje české sjezdaře a nyní v jeho barvách jezdí také třeba špičkoví závodníci ze Švýcarska.
V minulosti mu patřila také řada horských středisek v Česku a dodnes drží podíl v nejznámějším z nich, ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. V zimě pendluje mezi Prahou, závody světového poháru a svým druhým domovem v americkém Coloradu. V létě pak zase nejvíce času tráví v Řecku, kde spoluvlastní luxusní golfový resort Costa Navarino.
V ojedinělém rozhovoru pro Hospodářské noviny ve své kanceláři v pražském Quadriu popisuje letošní ambice v závodech světového poháru, svou roli v týmu a vrací se také k ukončení spolupráce s olympijskou vítězkou Ester Ledeckou. Co dalšího chystá v byznysu, jaké plány má v USA, proč jeho služby opustil uznávaný akviziční manažer Tomáš Klápště a jaký názor má na developerské projekty Penty ve Špindlerově Mlýně?
Co se dočtete dál
- Jaké ambice má jeho tým v alpském lyžování.
- Kdy budou jeho lyžařské firmy v zisku.
- Na čem dnes hlavně vydělává.
- Co si myslí o politice v USA a jaký byznys tam chystá.
- Co říká na developerské projekty Penty ve Špindlerově Mlýně.
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