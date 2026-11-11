Ulice Canal Street vede dělnickou hispánskou čtvrtí v Houstonu a už několik měsíců tu u jedné z křižovatek stojí obří cedule z dřevotřískových desek. Velký nápis ve španělštině „Somos Lorenzo“ znamená „Jsme Lorenzo“. Vidíme tu i karton s kresleným portrétem 52letého Lorenza Salgada. Místní tohle pietní místo vybudovali na památku otce tří dospělých dětí, kterého tu v červenci cestou do práce zastřelili agenti federální imigrační agentury ICE.
Teď je dřevotříska posetá stovkami samolepek s nápisem „I voted“, které Američani tradičně dostávají ve volebních místnostech poté, co odevzdají svůj hlas, na znamení, že volili. Hrdě si je pak lepí na auta nebo na domovní dveře. Ale lidé z Canal Street je během kongresových voleb nosili sem k památníku. Někteří fixou doplnili ještě vzkaz pro zastřeleného: „Spravedlnost pro Lorenza.“ „Volil jsem pro tebe.“ nebo „Fuck ICE“.
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