Ne, ve skutečnosti nesedím v bunkru se samopalem a nečekám na zombíky,“ usmívá se 36letá Petra Kotyzová. V uzavřené facebookové skupině Preppers CZ – Rozpad společnosti s víc než 19 tisíci sledujícími má přezdívku Kara The Prepper a coby profilový obrázek jakousi pouštní bojovnici v černém šátku se zahalenou tváří.
Ve skutečnosti je to úřednice v právním oddělení městského úřadu ve středočeských Neratovicích. Žena v brýlích a červené mikině s námi mluví ve své kuchyni v bytovce z 50. let. Od průměru ji ale možná odlišuje, že častěji myslí na to, že se věci mohou zvrtnout. A nejen myslí – na případný průšvih se i systematicky připravuje.
Nejreálnější je pro ni představa velkoplošného blackoutu. „A to nejen pokud jde o výpadek elektřiny, ale třeba i plynu, zásobování potravinami a dalších surovin, což se v případě léků už několikrát stalo,“ říká. Podle ní taková krize může nastat například kvůli probíhající válce na Ukrajině. „Ta hybridními útoky zasahuje vlastně celou Evropu,“ dodává. Obává se třeba i náhlé změny klimatu. „Už několik let si říkám, že v zimě můžou přijít historické mrazy a vyhlásí něco jako dlouhé uhelné prázdniny. Všichni by byli doma a došlo by k ochromení služeb,“ přemítá.
Na případnou krizi se Petra Kotyzová, matka školou povinného syna, podle svých slov připravuje promyšlenými kroky a investicemi už několik let. „Až později mi došlo: hele, nejsem taky tak trošku prepper?“ prohodí.
Co se dočtete dál
- Z čeho se prepperství vyvinulo.
- Jak se na krize chystají čeští preppeři.
- Co si myslí, že by mohlo přijít.
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