Kanárský ostrov Tenerife vylíčil kamarád Ondřeji Ládkovi ve velmi lákavých barvách: oceán ideální pro koupání i vodní sporty, krásné hory plné trekových tras, fungující turistická infrastruktura, dostupné nemovitosti. A hlavně příjemných dvacet nebo víc stupňů i v zimních měsících. „Ale ne aby tě napadlo se tam na zimu taky stěhovat. Další Čechy tam nechci, už jich tam je dost,“ uzavřel přítel svou přednášku napůl v žertu.
Ondřej Ládek, zpěvák a hudebník známější pod svým uměleckým jménem Xindl X, se ale nenechal zviklat a před devíti lety si na jihozápadě vulkanického ostrova v oblasti zvané Costa Adeje koupil padesátimetrový dvoupokojový byt s třicetimetrovou terasou. Od té doby se tam snaží každou zimu trávit s manželkou a dvěma dětmi několik měsíců anebo alespoň týdnů. V komplexu apartmánů postavených kolem společného bazénu žádní jiní Češi nebydlí. „Mně se právě líbí, že jsem tam docela v anonymitě, což mi v Česku občas chybí,“ říká písničkář nad dvojitým espressem ještě v Praze. Na ostrov u pobřeží Afriky patřící Španělsku se teprve chystá.
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