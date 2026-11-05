Písčitá půda křupe pod nohama a stovky metrů do dáli rozpínající se pláň se podobá poušti. Právě tady, ohraničená lesy a malebnými povltavskými vesnicemi, se však ještě v létě vinula nejširší „zatáčka“ slapské přehrady. Jenže na konci října je celá mohutná říční serpentina vyschlá. A s ní kvůli historicky největšímu úbytku vody v přehradě i mnohé další části břehů i dna vodního díla.
„V zimě vždycky z přehrady dva tři metry vody upustí, takže hladina klesne a břehy se odhalí, ale tohle tu nikdy nebylo,“ ukazuje starosta dobrovolných hasičů Zvírotice Jindřich Petrů rukou k masivní žulové skále na obzoru. Až někde tam, pod vsí Županovice, nyní protéká Vltava ve svém původním korytě. V podobě, kterou měla ještě před vznikem přehrady v padesátých letech.
Ústup vody z plochého dna nabízí nečekané pohledy. V jednom místě jeho jednolitost najednou přerušuje asi dva metry široký pruh kamení. „To je podklad cesty, která dříve spojovala vesnici s pilou. Když klesne hladina, tak se vždy částečně objeví a v jejím nejvyšším místě vznikne malý ostrov. Aby ale byla vidět celá, to jsme nezažili,“ říká Petrů, podle kterého jsou tady i v létě jen necelé dva metry vody. „Když sem doplavu, tak na špičkách stačím. Plavební dráha pro lodě proto vede dál ve starém korytě,“ popisuje.
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- V klíčových přehradách vltavské kaskády Orlíku a Slapech bylo na konci října nejméně vody za dobu jejich existence.
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